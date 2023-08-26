Украине придется перейти на плановые отключения, либо покупать ток по самой большой цене: к чему готовиться

Украина из-за повреждения РФ объектов энергетической инфраструктуры и генерации вынуждена закупать ток в соседних государствах в период пиковых нагрузок. При этом прайс-кеп (предельная цена на ток для бизнеса) ниже, чем цена на импортный ток. В результате страна стоит перед выбором: либо вводить плановые отключения, либо в пиковый период закупать ток по самой большой стоимости.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Украина за несколько дней запросила рекордную аварийную помощь в энергосистему от Польши и Румынии (рекорд составил 3900 Мвт*час). "По приблизительным оценкам, средний прайс-кеп в Украине на 20% ниже средней цены в Словакии. И на 36% средняя цена на украинском рынке была 23 августа ниже средней в Словакии. Стоимость аварийной помощи от 30% до 2 раза дороже. Это означает, что уровня прайс-кепов недостаточно для покрытия спроса", – поясняет эксперт.

Омельченко считает, что таким образом страна находится перед выбором: переходить на регулярные графики плановых отключений по всей стране или импортировать электроэнергию по самой большой из всех возможных вариантов цене аварийной помощи (не факт, что даже эта опция будет все время доступна).

"Лично я против поднятия цен, поскольку это еще сильнее ударит по конкурентоспособности нашего бизнеса. Однако лучше говорить правду, как она есть чем прятать голову в песок подобно страусу. Возможно, нужно выискивать потенциал, как этого не сделать в первую очередь из-за анализа расходов НАЭК "Энергоатом" и исследовать вероятные злоупотребления на рынке, но без изменения прайс-кепов пока не понимаю, как эту ситуацию можно урегулировать. Если кто-то знает, то не молчит – придавайте предложения, но аргументированные", – написал он.

Дефицит мощностей становится главным драйвером роста цены электроэнергии в военное время. РФ повредила много инфраструктурных объектов высоковольтных линий передач и генерации. Это, в свою очередь, приводит к дефициту электроэнергии на рынке, а значит и к росту цен.

"Надо также понимать, что цена в соседних государствах электроэнергии - это не финальная цена для нас импортная, потому что еще есть ввозная пошлина и акциз. Да и для трейдеров есть еще выкуп пересечения и другие платежи в европейских странах", – отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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