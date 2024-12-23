Украине грозит дефицит нового качественного жилья: что происходит с ценами

Из-за неопределенности и нехватки рабочей силы украинский рынок жилья пополняется довольно вяло, из-за чего на рынке может возникнуть дефицит новых "квадратов" высокого качества. Впрочем, цены на недвижимость постепенно растут, что связано с изменением курса валют.

Видео дня

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, которое подготовили в Национальном банке Украины (НБУ). Отмечается, что из-за меньших рисков безопасности сооружение нового жилья чаще начинают в западных регионах.

"Дешевле жилье и комплексы с почти распроданными квартирами чаще остаются замороженными. Объемы ввода жилья в эксплуатацию в целом в Украине близки к довоенному уровню, однако многоквартирное жилье вводят медленнее", – отмечают аналитики Нацбанка.

Финрегулятор прогнозирует, что в будущем предложение на рынке недвижимости будет пополняться медленно из-за длительной неопределенности. Это чревато появлением дефицита нового качественного жилья.

В то же время, стоимость квадратного метра в долларовом эквиваленте как в столице, так и на западе Украины преимущественно стала, а в других регионах даже снижается. Впрочем, цена проданных квартир на четверть ниже усредненных цен объявлений.

Эксперты НБУ подсчитали, что "цена к аренде" в Киеве остается на уровне 10х - то есть стоимость квартиры площадью 70 кв.м в столице эквивалентна сумме аренды такого жилья за 10 лет. Но из-за войны украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья даже на таких условиях.

"Стоимость жилья на первичном рынке растет более динамично, чем на вторичном. Двигаются вверх цены, прежде всего, в западных регионах, где более активны строительство и спрос. Цены там выросли на 17-18% с начала 2024 года, в то время как в Киеве и некоторых других крупных городах – на 9%. Основные движители цены – изменение обменного курса и рост себестоимости строительства", – отмечают в Нацбанке.

Также OBOZ.UA сообщал, что на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное удорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены на новостройки могут вырасти от 15% до 20-25%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!