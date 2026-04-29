Осталось 2 дня: с 1 мая для украинцев изменятся правила покупки бензина на АЗС

С 1 мая программа государственного кэшбека на топливо фактически прекращает свое действие, а значит за бензин, дизель и газ больше не будут начислять компенсацию от государства. За время действия программы с 20 марта ею воспользовались 2 миллиона граждан, а большинство полученных средств люди направляли на оплату коммунальных услуг.

OBOZ.UA подытожил все данные по инициативе правительства. Государственная программа предусматривала частичную компенсацию расходов на топливо ежемесячно. Максимальная сумма возврата составляла до 1000 гривен в месяц. Размер компенсации зависел от вида горючего:

15% – за дизельное топливо;

10% – за бензин;

5% – за сжиженный газ.

Полученные средства нельзя было просто снять наличными, однако их разрешалось использовать на важные повседневные расходы. В частности, на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, продуктов украинского производства, а также почтовые услуги. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в среднем около 70% полученного кэшбека украинцы направляли именно на оплату коммуналки, что свидетельствует о реальной социальной значимости программы.

Как сообщала премьер, более 91% участников программы – это владельцы автомобилей массового сегмента, а не дорогих премиальных авто. Самыми распространенными моделями среди участников стали:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Renault Megane;

Skoda Octavia;

Skoda Fabia;

Ford Focus;

Daewoo Lanos;

автомобили ВАЗ.

Большинство автомобилей имеют возраст от 10 до 20 лет, а более 80% – двигатели объемом до 2,5 литра. В марте кэшбек на топливо обошелся государству примерно в 1,3 миллиарда гривен, а в апреле расходы могли достичь уже 2 миллиардов гривен.

Впрочем директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что программа показала себя эффективной. По его словам, кэшбек получали именно те, кто в этом больше всего нуждался, а часть расходов компенсировалась благодаря росту поступлений от НДС.

По оценкам эксперта, дополнительные поступления от НДС составляли примерно 1,3-1,5 миллиарда гривен ежемесячно, что существенно уменьшало нагрузку на бюджет. С начала мая новые начисления кэшбэка за заправку прекращаются.

Фактически украинцам придется снова полностью оплачивать топливо без государственной поддержки. Поскольку изменения вступают в силу уже в ближайшие дни, водителям стоит учесть это при планировании бюджета на май.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на топливо 100 гривен за литр в Украине уже не ожидаются, поскольку оптовая стоимость снизилась до около 80 грн, а на АЗС бензин и дизель стоят в среднем 87-88 грн за литр. Отмечается, что высокая конкуренция между сетями заправок не позволяет операторам искусственно завышать цены или спекулировать на рынке.

