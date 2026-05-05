Украинские АЗС готовятся снова переписывать цены: как может измениться стоимость топлива

В Украине не ожидается дефицита топлива, но цены на бензин и дизель могут постепенно расти из-за подорожания на мировых рынках и падения прибыльности АЗС. По состоянию на 5 мая бензин А-95 стоит в среднем 74,2 грн/л, дизель – 88,8 грн/л, однако рынок уже готовится к новой волне подорожания.

О возможном повышении стоимости рассказал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн. Главной причиной потенциального подорожания является ситуация на мировых рынках.

По словам эксперта, в апреле международные котировки бензина существенно выросли – примерно на 137 долларов за тонну, что эквивалентно около 4,5 гривны за литр. В то же время цены на украинских АЗС практически не изменились.

Внутренний рынок некоторое время "не успевает" за глобальными тенденциями. В результате формируется отложенный эффект, когда рост все же происходит, но с некоторым опозданием.

Еще один важный фактор – уменьшение маржи между оптовыми и розничными ценами. Если раньше эта разница позволяла сетям АЗС работать с прибылью, то сейчас она значительно сократилась.

Например, для бензина спред снизился примерно с 9 грн/л в 2025 году до около 2 грн/л, а для дизеля с более 8 грн/л до примерно 5 грн/л. Фактически это означает, что часть заправок работает почти без прибыли или даже в минус. Особенно это касается небольших операторов, которые не имеют запаса финансовой прочности.

На конечную цену топлива влияют не только мировые котировки, но и внутренние расходы. Среди них –транспортировка топлива от границы и расходы на сбыт и содержание АЗС. По оценкам эксперта, только базовые расходы могут составлять около 5 грн/л, что существенно ограничивает возможность сдерживать цены.

Ситуация на рынке топлива сейчас остается нетипичной. Часть сетей работает с минимальной или нулевой маржой, что частично связано с влиянием государственной политики и попытками удержать цены для потребителей. Однако эксперт отмечает, что долгосрочно цены все равно будут ориентироваться на рыночные факторы.

Именно поэтому подорожание выглядит практически неизбежным. В то же время есть и сдерживающие факторы – конкуренция между сетями и наличие больших объемов топлива, что не позволяет резко поднимать цены. Несмотря на все риски, Куюн успокаивает, что проблем с наличием топлива в Украине нет. Рынок хорошо обеспечен как бензином, так и дизелем.

Ситуацию осложняют и внешние факторы, в частности атаки на топливную инфраструктуру. Восстановление поврежденных объектов требует значительных затрат, которые со временем также могут быть заложены в стоимость топлива.

Сколько стоит топливо 5 мая

По состоянию на 5 мая цены на украинских АЗС остаются относительно стабильными. В частности:

бензин А-95 в среднем 74,2 грн/л;

дизельное топливо – 88,8 грн/л;

автогаз – 48,5 грн/л.

В то же время в некоторых сетях уже фиксируется локальный рост, в частности, отдельные операторы повысили цены на 1 гривну за литр. В зависимости от сети, цены на бензин колеблются примерно от 70 грн/л до почти 77 грн/л, а дизель – от около 86 грн/л до более 90 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol. Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продлили программу кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года, установив максимальную компенсацию до 500 грн в месяц с 1 мая. С начала действия программы ее уже использовали более 2 млн украинцев, а большинство пользователей – владельцы авто бюджетного класса.

