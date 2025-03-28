Украина стала номер 1 в мире по экспорту популярной ягоды: кому продаем больше всего

Украина заняла первое место в мире по объему чистого экспорта замороженной малины. В 2024 году украинские производители продали за границу рекордное количество этой ягоды – 65 тыс. рублей. тонн. Крупнейшими рынками сбыта украинской малины Польша, Германия, Чехия, Австрия и Франция.

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Об этом сообщает EastFruit. Аналитики отмечают, что в 2024 году Украина увеличила экспорт замороженной малины на 34%, а за последние три сезона этот показатель вырос более чем вдвое.

Следует отметить, что речь идет именно о чистом экспорте, поскольку Сербия в 2024 году экспортировала 67,7 тысяч тонн малины, но 4,7 тысяч тонн купили за рубежом для дальнейшего реэкспорта. А в Польше, тоже занимающей лидирующие позиции по экспорту ягоды, доля импортированной малины уже превышает 52% (ее преимущественно закупают именно в Украине).

Сейчас идет процесс диверсификации экспорта замороженной малины из Украины – из-за фермерских протестов украинские производители открыли для себя новые и более прибыльные рынки сбыта. Учитывая это, доля Польши в экспорте украинской малины сократилась с 63% в 2022 году до 35% в 2024-м.

Другими ключевыми рынками для экспорта украинской малины являются Германия, Чехия, Австрия и Франция – после начала полномасштабной войны их доля в экспорте более чем удвоилась и достигла 48%. За последние три года экспорт замороженной малины из Украины в эти страны вырос:

в Германию – в 4,5 раза;

– в 4,5 раза; в Чехию – в 4,2 раза;

– в 4,2 раза; в Австрию – в 33 раза;

– в 33 раза; во Францию – вдвое.

Кроме того, в 2024 году Украина также впервые экспортировала замороженную малину в Бельгию, Италию и Литву (в общей сложности более 2 тысяч тонн). А также стремительно наращивается экспорт в Канаду и США, где цены значительно выше, чем в странах Евросоюза.

"Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики EastFruit прогнозируют, что в 2025 году и в сезоне 2025/26 Украина обновит рекорды экспорта малины и укрепит свое лидерство. В частности, уже в 2025 году Украина может обойти Сербию также и по общему объему экспорта".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия может резко сократить квоты на импорт украинского сахара. Такое решение может быть принято в ответ на жалобы европейских производителей на обвал цен на эту продукцию, вызвавшие поставки из Украины.

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