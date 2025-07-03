Украина сможет продавать больше электричества в ЕС: лимит на экспорт резко повысили

Украина и Молдова получили разрешение увеличить максимальную мощность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза сразу на треть – до 900 МВт. При этом продавать "ток" в случае дефицита Украина не будет – поставки в ЕС могут осуществляться только при наличии излишков в энергосистеме.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики Украины. Решение принято в результате сотрудничества между операторами системы передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), и Региональным координационным центром TSCnet.

"Увеличение максимальной мощности экспорта с 650 до 900 МВт облегчит балансировку украинской энергосистемы без ограничений генерации", – объяснили в министерстве, добавив, что это в свою очередь позволит:

украинским электростанциям получить дополнительную прибыль от внешней торговли;

от внешней торговли; направить ресурс на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к осенне-зимнему периоду.

Механизм, сроки и другие детали

Расчет мощности изменился: решение о разрешенной мощности экспорта в Евросоюз из зоны Украина – Молдова будет рассчитываться операторами системы передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR). В этот регион входят операторы системы передачи (ОСП) Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Украины и Молдовы.

решение о разрешенной мощности экспорта в Евросоюз из зоны Украина – Молдова будет рассчитываться операторами системы передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR). В этот регион входят операторы системы передачи (ОСП) Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Украины и Молдовы. Срок действия нового лимита – до 1 августа . В дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно.

. В дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. Также будет проводиться еженедельная оценка состояния сети. По ее результатам объем экспорта может быть скорректирован в соответствии с требованиями безопасности.

Напомним, с 1 мая максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС составляла 650 МВт. Это было решением Экспертной группы ENTSO-E по расчетам коммерческих обменов электроэнергией.

Что говорят в энергетических ведомствах

Министр энергетики Украины Герман Галущенко:

"Увеличение максимальной мощности экспорта — важный шаг, который облегчит балансирование украинской энергосистемы. А также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме. Экспорт электроэнергии из Украины будет осуществляться исключительно при условии профицита мощности в энергосистеме".

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко:

"Во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно – количество выработанной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной. Летом, в период эффективной работы солнечных электростанций, именно увеличение экспорта электроэнергии является одним из способов преодоления профицита генерации, чтобы не пришлось ограничивать работу электростанций".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на значительные разрушения энергетической инфраструктуры в результате систематических российских обстрелов, Украина вышла на "довоенные" показатели экспорта электроэнергии. В частности, в июне объемы тока, проданного за границу, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

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