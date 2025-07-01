Украина резко увеличила экспорт электроэнергии: так много не продавали за границу с 2021 года

Несмотря на значительные разрушения энергетической инфраструктуры в результате систематических российских обстрелов, Украина вышла на "довоенные" показатели экспорта электроэнергии. В частности, в июне объемы тока, проданного за границу, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

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Об этом сообщили в компании ExPro. Отмечается, что в прошлом месяце Украина увеличила экспорт электроэнергии до более 237 тыс. МВт-ч (это в 2,5 раза больше, чем в мае).

Всего за месяц поставки выросли по всем направлениям, но заметно больше начали продавать электричество Венгрии – до 122 тыс. МВт-ч с 34 тыс. МВт-ч в мае.

"Таким образом, по итогам июня 2025 г., Украина является нетто-экспортером, впервые с октября 2023 г. В общем, объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022, до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины", – отметили аналитики.

Импорт электроэнергии также. Эксперты отметили, что по сравнению с маем Украина покупала на 5% (до 203,8 тыс. МВт-ч) больше тока, а главными поставщиками были Венгрия и Словакии, тогда как в конце концов направлений (Польша, Румыния, Молдова) – сократились. В то же время с июня-2024 импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза.

Будут ли отключения электроэнергии зимой?

В мае максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС выросла до 650 МВт. По словам министра энергетики Германа Галущенко, это не только вопрос стабильности энергосистемы, но и экономическая выгода для государства, ведь поступления от продажи электроэнергии позволяют наполнять госбюджет и инвестировать в модернизацию инфраструктуры.

"Увеличение максимальной мощности экспорта – позитив для Украины: это дает возможность балансировать систему без ограничений генерации, а также открывает новые источники прибыли", – подчеркнул Галущенко.

Европейские партнеры и в дальнейшем демонстрируют непоколебимую поддержку энергетической устойчивости Украины. В 2025 году ENTSO-E ввела механизм ежемесячного пересмотра лимитов коммерческого обмена электроэнергией, что позволяет оперативно адаптировать объемы импорта и экспорта в соответствии с реальными потребностями и сезонными колебаниями.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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