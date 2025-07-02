В Украине изменили напряжение в розетках: что будет с ценой на электроэнергию

Украина перешла на европейский стандарт номинального напряжения тока в электрических розетках. С начала июля 2025 года этот показатель составляет не 220 В, как было раньше, а 230 В. Поэтому некоторые потребители ошибочно считают, что от этого возрастет стоимость электроэнергии.

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Об этом сообщили в компании ДТЭК. "Как это повлияет на клиентов ДТЭК? Никак. Счета те же самые. Вы платите за количество электроэнергии, не за напряжение", – отметили энергетики.

Также в компании заверили, что изменение напряжения не повлияет на работу техники, поскольку производители уже давно делают ее под "европейские" 230 вольт. Но теперь на законодательном уровне будут зафиксированы разрешенные колебания на уровне 10% меньше или больше стандарта – то есть от 207 до 253 вольт. В случае выхода напряжения за пределы регулятор советует обращаться к ОСМД, управляющей компании или ДТЭК – проблему должны устранить за 15 рабочих дней.

Решение перейти на новый стандарт закреплено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оно соответствует новой редакции национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским EN 50160, то есть это будет способствовать интеграции энергосистем Украины и ЕС.

Ранее в ДТЭК сообщили, что переход на 230 В не требует замены проводки, хотя и советуют проверить ее владельцам квартир в старых домах. Но переживать из-за поломки бытовых приборов не стоит, поскольку большинство из них не только выдерживают, но и рассчитаны на напряжение в 230 В. И даже больше – нововведение должно уменьшить потребность в стабилизаторах, то есть позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии.

Также это не ограничивает бытовую активность потребителей – это означает, что они и в дальнейшем могут пользоваться необходимым количеством электроприборов. Впрочем, в пиковые часы (то есть утром и вечером) сеть лучше не перегружать. Поэтому чтобы помочь энергосистеме работать стабильно, несколько мощных электроприборов следует включать одновременно только днем.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что, несмотря на значительные разрушения энергетической инфраструктуры в результате систематических российских обстрелов, Украина вышла на "довоенные" показатели экспорта электроэнергии. В частности, в июне объемы тока, проданного за границу, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

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