Несмотря на позицию правительств Венгрии и Словакии по решению украинской власти прекратить транзит нефти российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба" через свою территорию, южную ветвь трубопровода вообще отключат. Решение начнет действовать с января 2025 года.

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Об этом заявил в интервью советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что именно из-за этого нефтепровода получали российскую нефть Словакия, Чехия и Венгрия.

"Помимо газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", – сообщил Подоляк. Он отметил, что согласно принятой в Европейском Союзе резолюции, страны ЕС должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

Это касается и газа, поскольку с 1 января 2025 транзит газа из РФ через Украину закончится. В то же время, Украина продолжит транспортировать газ из Казахстана или Азербайджана, если европейские страны решат закупить топливо у этих стран.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году Украина поставит точку в многолетнем сотрудничестве с Россией в направлении транзита газа и не станет продлевать соответствующий контракт. В то же время Украина готова рассмотреть запросы европейских компаний о транзите газа через свою территорию в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Транзит газа через Украину всегда важен для европейских потребителей, особенно для стран Центральной и Восточной Европы. Заявление Зеленского может вызвать беспокойство среди европейских партнеров, поскольку альтернативные маршруты, такие как "Северный поток-2", сталкиваются с санкциями и политическими препятствиями. Однако Украина готова к новым экономическим возможностям и ищет партнеров в Европе, готовых работать на принципах взаимоуважения и равноправия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне завершения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нефтегазом" в 2024 году Украина и Европейский Союз активно рассматривают возможность использования азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому. Этот вопрос приобрел особую актуальность после визита Владимира Путина в Азербайджан.

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