Украина не останется без арбузов: в одной из областей нашли альтернативу херсонским ягодам

На Закарпатье сейчас в разгаре сезон арбузов. Местные фермеры начали выращивать их здесь промышленно, засадили ягодами несколько сот гектаров земли, чтобы удовлетворить спрос.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете "Факты ICTV". Закарпатские арбузы должны стать альтернативой херсонским арбузам.

Напомним, многие поля на Херсонщине до сих пор заминированы или оккупированы. Эксперты отмечают, что закарпатские арбузы по вкусу не хуже, чем херсонские, сладкие и сочные. Оттуда их везут в разные регионы Украины, чтобы ягоды хватило всем.

При этом из-за холодной весны и дождливого лета арбузы созрели на 10 дней позже, при этом урожай выдался хорошим – до 50 тонн с 1 гектара.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожали огурцы, только за неделю цены выросли в среднем на 23%. Комбинаты установили цены в 20-25 грн/кг.

Очередное удорожание в этом сегменте производители объясняют ограниченным предложением тепличного огурца на рынке. При этом продавцы отмечают высокий спрос на огурец в разгар сезона, в то время как предложение этой продукции из местных хозяйств остается очень ограниченным.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в августе увеличились цены на мясо. Если говорить о курятине, то бедро по сравнению с июлем стало дороже со 109,14 грн/кг до 112,45 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!