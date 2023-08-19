В Украине резко подорожал один из популярных овощей: что произошло и сколько стоит

В Украине резко подорожали огурцы, всего за неделю цены выросли среднем на 23%. Комбинаты установили цены в 20-25 грн/кг.

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Как пишет издание agronews, очередное подорожание в этом сегменте производители объясняют ограниченным предложением тепличного огурца на рынке. При этом продавцы отмечают высокий спрос на огурец в разгар сезона, в то время как предложение этой продукции из местных хозяйств остается очень ограниченным.

По словам самих производителей, резкие температурные перепады спровоцировали распространение болезней огурца, что приводит к снижению выборок в стационарных тепличных комбинатах. "Сейчас эту ситуацию усугубляют жара и засуха", – отмечают аналитики.

Аналитики подчеркивают, что на сегодняшний день тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.

"Но ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением и сходятся в мысли, что отпускные цены на тепличные огурцы начнут снижаться, как только большинство стационарных комбинатов выйдут на полную мощность", - заключают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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