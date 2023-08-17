В Украине выросли цены на мясо: что подорожало больше всего

В Украине в августе увеличились цены на мясо. Если говорить о курятине, то бедро по сравнению с июлем стало дороже со 109,14 грн/кг до 112,45 грн/кг.

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Голень прибавила в цене с 77,81 грн/кг до 80,95 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

В свою очередь, куриная тушка подорожала с 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг. На разные виды свинины стоимость изменилась следующим образом :

лопатка – со 186,77 грн/кг до 190,68 грн/кг;

ошейок – с 252,90 грн/кг до 254,44 грн/кг;

ребра – со 179,65 грн/кг до 182,96 грн/кг.

Грудинка свинина стоит в супермаркетах в среднем 179 грн/кг. Шашлык из свинины стоит 214 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине за год значительно выросли цены на продукты. В среднем стоимость продукции повысилась на 13,3%. Так, мясо и мясопродукты за год подорожали на 22%.

При этом цены на рыбу и морские продукты повысились на 17%. Стоимость сыра и кисломолочного сыра в Украине выросла на 13%, масла – на 12%.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Кабмин ослабил контроль за ценами на социальные товары. В частности, там снизили периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты.

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