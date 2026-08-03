Украина начала поставлять электроэнергию в Румынию: что происходит

Румыния начала закупать электроэнергию из Украины для компенсации дефицита, возникшего после остановки первого энергоблока АЭС Чернаводе. Импорт был организован при поддержке молдавской государственной компании Energocom, выступившей в качестве поставщика электроэнергии.

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О закупке сообщила румынская государственная компания Nuclearelectrica на своей официальной странице в Facebook. В сообщении отмечается, что импортируемая из Украины электроэнергия поможет покрыть дефицит, вызванный остановкой первого энергоблока Чернаводской атомной электростанции (единственной АЭС в Румынии), а также уменьшить влияние этой ситуации на румынский энергетический рынок.

В Nuclearelectrica подчеркнули, что сотрудничество с Energocom носит долгосрочный характер. Компании подписали Меморандум о взаимопонимании еще в 2023 году с целью укрепления энергетической устойчивости и взаимной поддержки между Румынией и Молдовой.

В компании также подчеркнули, что нынешняя помощь носит взаимный характер. Ранее Румыния и Nuclearelectrica способствовали укреплению энергетической безопасности Молдовы, а теперь поддержку румынской стороне оказывает Energocom.

Причины импорта

В Nuclearelectrica пояснили, что сложная ситуация в Румынии и регионе связана не только с остановкой энергоблока, но и с критически низким уровнем воды в Дунае из-за сильной засухи. Именно поэтому, отмечают в компании, особое значение приобретают долгосрочные партнерства и надежные коммерческие отношения, которые позволяют поддерживать стабильность национальной энергосистемы.

Закупка украинской электроэнергии стала одним из механизмов для покрытия временного дефицита и сохранения баланса энергосистемы страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии в ближайшие дни полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника

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