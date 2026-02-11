Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализация имущества: БЭБ получило разрешение провести обыски в скандальном банке
Бюро экономической безопасности (БЭБ) получило разрешение на проведение обыска в офисных помещениях "Банка Альянс" – известного давлением на СМИ для удаления негативной информации о себе, и, по данным медиа, вероятным обслуживанием игорного бизнеса. Разрешение на обыски выдал Шевченковский райсуд Киева – в рамках уголовного производства №72024001500000004 по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным наших источников, большинство запросов БЭБ на изъятие документов касаются финансовой деятельности одного из совладельцев банка – Павла Щербаня, которому принадлежит 3,99% банка "Альянс". В частности, по данным судебных документов, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, правоохранители получили возможность отыскать и изъять документы по:
- Движению средств.
Речь идет об информации по всем счетам, которые открывались и использовались по поручению Щербаня с 2021 по 2025 годы.
- Наличных операциях.
Копии заявлений Щербаня на внесение наличных, квитанции, мемориальные ордера, видеозаписи моментов внесения средств, документы по установлению источников происхождения средств, внутренние аналитические выводы банка, результаты финансового мониторинга и тому подобное.
- Ценным бумагам.
Документы по купле-продаже Щербанем ОВГЗ, договоров с брокерами, выписок из депозитарных учреждений и отчетов о движении ценных бумаг и тому подобное.
Иными словами, правоохранители будут проверять, не "закрывал ли глаза" банк "Альянс" на подозрительные операции своего совладельца.
"Предоставить детективам... и прокурорам... разрешение на проведение обыска в офисных помещениях АО "Банк Альянс"... которое фактически используют должностные лица АО "Банк Альянс", с целью отыскания, а также выявления и изъятия вещей, предметов и документов", – говорится в постановлении суда.
Чем известен Павел Щербань
Сам же Щербань стал широко известным в 2024 году – после сообщений медиа о выводе им средств из банка "Альянс" и инвестирования их в другие бизнесы. В частности, отмечалось, миллиарды гривен Щербань вложил в розничную торговлю, нефтяную логистику, аграрный сектор и информационные технологии.
При этом, подчеркивалось, часть этих бизнесов могла быть связана с одним из российских олигархов. А сами компании, через которые осуществлялся вывод средств (например, ООО "Навиум Нафта" и ООО "Табакос Трейд"):
- имели большой уставный капитал – 1 млрд грн каждая;
- были основаны незадолго до того, как банкир начал проводить свои операции – в декабре 2023 года.
В то же время, сам банк "Альянс" находится в очень трудном положении. В частности, осенью 2025 года Нацбанк по результатам проверки по финансовому мониторингу выписал "Альянсу" два штрафа на общую сумму 83,5 млн грн – крупнейшую для банковской системы в 2025 году. Тогда все заговорили о возможности закрытия банка.
Кроме того, на 1 декабря 2025 года показатель "адекватности капитала банка" (показывает, как учреждение уравновешивает кредитование плюс вложения в ценные бумаги с вложениями акционеров) находился на уровне 10,03% – тогда как по действующим правилам, он не может падать ниже 10%. Если же это происходит, НБУ забирает лицензию и закрывает структуру.
В то же время в балансах банков есть показательная статья, которая называется "Прочие административные и операционные расходы", в которую входят выплаты, в частности, топ-менеджерам и представителям акционеров. И за 4 года расходы "Альянса" по ней выросли сразу в 7,3 раза – со 108,9 млн грн до 793,1 млн грн. То есть, вместо спасения банка, его руководство не жалеет денег на себя –по сути, вынимая из "Альянса" средства.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!