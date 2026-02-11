Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализация имущества: БЭБ получило разрешение провести обыски в скандальном банке

Бюро экономической безопасности (БЭБ) получило разрешение на проведение обыска в офисных помещениях "Банка Альянс" – известного давлением на СМИ для удаления негативной информации о себе, и, по данным медиа, вероятным обслуживанием игорного бизнеса. Разрешение на обыски выдал Шевченковский райсуд Киева – в рамках уголовного производства №72024001500000004 по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным наших источников, большинство запросов БЭБ на изъятие документов касаются финансовой деятельности одного из совладельцев банка – Павла Щербаня, которому принадлежит 3,99% банка "Альянс". В частности, по данным судебных документов, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, правоохранители получили возможность отыскать и изъять документы по:

Движению средств.

Речь идет об информации по всем счетам, которые открывались и использовались по поручению Щербаня с 2021 по 2025 годы.

Наличных операциях.

Копии заявлений Щербаня на внесение наличных, квитанции, мемориальные ордера, видеозаписи моментов внесения средств, документы по установлению источников происхождения средств, внутренние аналитические выводы банка, результаты финансового мониторинга и тому подобное.

Ценным бумагам.

Документы по купле-продаже Щербанем ОВГЗ, договоров с брокерами, выписок из депозитарных учреждений и отчетов о движении ценных бумаг и тому подобное.

Иными словами, правоохранители будут проверять, не "закрывал ли глаза" банк "Альянс" на подозрительные операции своего совладельца.

"Предоставить детективам... и прокурорам... разрешение на проведение обыска в офисных помещениях АО "Банк Альянс"... которое фактически используют должностные лица АО "Банк Альянс", с целью отыскания, а также выявления и изъятия вещей, предметов и документов", – говорится в постановлении суда.

Чем известен Павел Щербань

Сам же Щербань стал широко известным в 2024 году – после сообщений медиа о выводе им средств из банка "Альянс" и инвестирования их в другие бизнесы. В частности, отмечалось, миллиарды гривен Щербань вложил в розничную торговлю, нефтяную логистику, аграрный сектор и информационные технологии.

При этом, подчеркивалось, часть этих бизнесов могла быть связана с одним из российских олигархов. А сами компании, через которые осуществлялся вывод средств (например, ООО "Навиум Нафта" и ООО "Табакос Трейд"):

имели большой уставный капитал – 1 млрд грн каждая;

были основаны незадолго до того, как банкир начал проводить свои операции – в декабре 2023 года.

В то же время, сам банк "Альянс" находится в очень трудном положении. В частности, осенью 2025 года Нацбанк по результатам проверки по финансовому мониторингу выписал "Альянсу" два штрафа на общую сумму 83,5 млн грн – крупнейшую для банковской системы в 2025 году. Тогда все заговорили о возможности закрытия банка.

Кроме того, на 1 декабря 2025 года показатель "адекватности капитала банка" (показывает, как учреждение уравновешивает кредитование плюс вложения в ценные бумаги с вложениями акционеров) находился на уровне 10,03% – тогда как по действующим правилам, он не может падать ниже 10%. Если же это происходит, НБУ забирает лицензию и закрывает структуру.

В то же время в балансах банков есть показательная статья, которая называется "Прочие административные и операционные расходы", в которую входят выплаты, в частности, топ-менеджерам и представителям акционеров. И за 4 года расходы "Альянса" по ней выросли сразу в 7,3 раза – со 108,9 млн грн до 793,1 млн грн. То есть, вместо спасения банка, его руководство не жалеет денег на себя –по сути, вынимая из "Альянса" средства.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

