Удерживать цены не стали: в Украине резко изменили стоимость популярного продукта

В Украине существенно снизились цены на импортные томаты. Так, в конце прошлой рабочей недели (8-12 апреля) они стоили 70-80 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

О сложившейся ситуации рассказали аналитики EastFruit. Они отметили, что по словам участников рынка, снижать цены в данном сегменте приходится из-за:

увеличения предложения;

замедления темпов сбыта.

"В Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. ... Как отмечают ключевые игроки рынка, снижать цены в данном сегменте приходится по нескольким причинам. Так, увеличение предложения импортной продукции провоцирует понижательный тренд в сегменте тепличных томатов, тогда как темпы сбыта существенно замедлились", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, большинство операторов рынка склонны полагать, что понижательный ценовой тренд будет преобладать на рынке и на текущей неделе (стартовала 15 апреля). Т.е., не исключено, что помидоры еще больше подешевеют.

"В сложившихся условиях продавцы приняли решение снизить отпускные цены на импортные томаты. Чтобы не допустить скопления нереализованной продукции на складах оптовых компаний", – резюмировали аналитики.

Как в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

В целом же в Украине подешевели продукты питания. За год – с марта 2023-го по март 2024-го – цены на них снизились на 0,1%. Однако, к примеру, конкретно яйца подешевели сразу на 34,3%, а масло подорожало на 13,5%.

Кроме яиц, по данным Госстата,значительно подешевело подсолнечное масло – на 17,4%. А также:

овощи – на 12,2%;

сахар – на 13,3%.

На хлеб и хлебопродукты цены снизились на 2,3%. А на макаронные изделия – на 0,4%.

В то же время на ряд продуктов цены все же выросли. В частности, на:

масло – на 13,5%;

молоко – на 8,8%;

мясо и мясопродукты – на 7,7%;

сыр и мягкий сыр – на 7,6%;

хлеб – на 5,2%;

фрукты – на 4,9%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!