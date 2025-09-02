Удары Украины по российским НПЗ изменили мировые цены на нефть: что происходит на рынке

Цены на нефть стремительно выросли, Brent подорожала до 68,52 доллара за баррель, WTI до 65,02 доллара. Причиной стало опасение перебоев в поставках из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и ожидание возможного снижения процентных ставок в США.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Недавние удары украинских беспилотников по российским энергетическим объектам привели к остановке не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны, что соответствует примерно 1,1 млн баррелей в сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах продолжить удары по объектам вглубь территории России после нескольких недель интенсивных атак на энергетическую инфраструктуру. "Текущие риски для энергетической инфраструктуры в России остаются высокими. Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в течение выходных, усилив свои атаки на инфраструктуру", – отметил старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Даниэль Хайнс.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, которая является вторым по величине экспортером в мире. В прошлом США вводили дополнительные пошлины на Индию за закупки российской нефти, при этом не затрагивая Китай.

Инвесторы также внимательно следят за встречей членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+), запланированной на 7 сентября, чтобы получить подсказки относительно будущей политики добычи. На рынке ожидают, что ОПЕК+ пока сохранит объемы добычи без изменений, ведь в течение последних 6 месяцев группа уже осуществляла добровольное сокращение производства для поддержания цен.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост предложения нефти в мире, риски остаются высокими. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), профицит на нефть в следующем году может стать серьезной проблемой для группы ОПЕК+, что заставляет ее возможное принятие новых сокращений добычи.

Кроме геополитических рисков, рынок реагирует на ожидания относительно экономических данных из США. Участники рынка оценивают, повлияют ли будущие показатели занятости на решение ФРС по снижению процентных ставок. Эксперты считают, что перспективы смягчения монетарной политики оказывают краткосрочную поддержку ценам на нефть. По словам старшего аналитика рынка в Phillip Nova Приянки Сачдевы, "цены на нефть получают краткосрочную поддержку от перспективы быстрого смягчения политики ФРС".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Курильских островах полностью прекратили продажу бензина из-за кризиса. В то же время в Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!