Учителям в Украине готовы платить 60 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является серьезно востребованной в Украине. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 60 000 грн.

Видео дня

Так, платформа онлайн-репетиторов готова платить репетитору от 20 000 до 60 000 грн. Работать нужно будет удаленно, а количество занятий – неограниченно.

Школа английского языка ищет репетитора на зарплату от 30 000 до 60 000 грн. От кандидата ожидают:

Знание языка на уровне B2 и выше.

Опыт преподавания (желательно).

Учителю английского языка в начальных классах предлагают от 10 000 до 220 000 грн. Работать нужно будет с детьми 6-10 лет. Среди требований:

Высшее педагогическое образование, специальность "Учитель английского языка".

Опыт работы с детьми начального школьного возраста.

Уверенное владение английским языком на уровне advanced.

Как бизнес могут "заставить" повысить зарплаты

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

"Вы не договоритесь. Вы не найдете других. А потому повысите зарплату", – констатировала Журочкина.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!