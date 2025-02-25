У Tesla Илона Маска рухнули продажи автомобилей: в Bloomberg назвали причины

В январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе сократились сразу на 45%. При этом общие продажи электромобилей в регионе выросли на 37%. Среди причин же падения Tesla аналитики называют модернизацию производственных линий для Model Y, политическую активностью гендиректора компании Илона Маска, а также усиление конкуренции со стороны европейских и китайских автопроизводителей.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

В прошлом месяце Tesla продала в Европе 9 945 авто, тогда как годом ранее – 18 161.

В Германии компания зарегистрировала 1 277 новых автомобилей, что является самым низким показателем с июля 2021 года.

Продажи во Франции упали на 63%, достигнув самого низкого уровня с августа 2022 года.

В Великобритании Tesla уступила по количеству зарегистрированных автомобилей китайской компании BYD Co – впервые в истории. А в целом продажи Tesla в стране сократились почти на 8%, несмотря на то, что общий рынок электромобилей вырос на 42% за месяц.

В то же время, отмечается, согласно опросам, проведенным в Германии и Великобритании в середине января, жители этих стран негативно относятся к Илону Маску. А его вмешательство в политику этих стран "не приветствуется".

Параллельно, подчеркивается, Tesla могла столкнуться с нехваткой автомобилей для продажи в некоторых странах – из-за агрессивной кампании по увеличению продаж в конце прошлого года. Также, считают аналитики, на продажах могла сказаться перестройка производственных линий для Model Y.

"Tesla сейчас модернизирует производственные линии для своей самой популярной модели – кроссовера Model Y – и одновременно сталкивается с тем, что ее генеральный директор становится всё более противоречивой фигурой в мировой политике. Маск, который в прошлом году стал одним из крупнейших доноров Дональда Трампа на выборах в США, теперь переключил внимание на Европу, поддерживая ультраправые партии и критикуя действующих лидеров", – объясняют падение продаж аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Маск опроверг информацию об угрозах отключить Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Также он назвал журналистов, распространивших эту новость, лжецами.

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