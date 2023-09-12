У общин хотят забрать деньги на помощь военным, это усложнит их обеспечение, – Ганущин и Гайдай

Изъятие военного НДФЛ у общин в государственный бюджет приведут к значительному снижению возможнстей возможности этих общин финансировать потребности конкретные военные подразделения. Ведь несмотря на уверения Кабмина, что все эти средства пойдут на глобальные потребности безопасности и обороны, быстрое и своевременное решение "горячих" вопросов военных станет практически нереальным.

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Об этом заявили офицер 103-й бригады ТерО ВСУ Александр Ганущин и экс-глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает LB. Они объясняют: дело в "громоздкой системе годовых заявок, не приспособленной к быстросменным военным реалиям".

"Местный совет или военная администрация предоставляет средства на счет воинской части и последняя сама производит закупки необходимого оборудования и услуг. Убеждены, что все понимают, что на сессию местного совета или на распоряжение главы военной администрации под такие цели можно "выйти" куда быстрее, чем побегать между Воздухофлотским и Грушевского (адреса Минобороны и Кабмина. – Ред)", – отмечают авторы материала.

Другой практикуемый сейчас способ получения военными всего необходимого – самостоятельная закупка товаров, оборудования и техники местными советами по просьбе конкретной части и безвозмездная передача их военным. Впрочем, подчеркивается, это работает вопреки официальной позиции Минфина, который, отмечается, назвал такие закупки незаконными.

"Но на фронте не читают разъяснений правительственных финансистов. Фронту, точнее удерживающим его, нужны "на вчера" ТНВД в КрАЗы и сами КрАЗы взамен сожженных", – объясняют Ганущин и Гайдай.

Военные утратят большую долю поддержки

Если же военный НДФЛ у общин заберут, убеждают авторы материала, возможности тех помогать военным сократятся сразу на четверть. Что приведет к значительному ухудшению обеспечения частей и подразделений.

"Правительство уверяет, что все НДФЛ изъятое из местных бюджетов пойдет на макропотребности безопасности и обороны. Однако, когда эти высокие цели превратятся в помощь в решении "горячего" вопроса для военного подразделения "Х", из-за громоздкой системы годовых заявок не приспособленной к быстросменным военным реалиям – вопрос вовсе не риторический", – подчеркивается в материале.

В связи с этим, призывают они, следует остановить реализацию идеи "подъема в государственный бюджет всех поступлений из "военного НДФЛ". Ибо во время войны "не стоит разрушать то, что работает на победу и дает результат".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине разблокировали выплаты военнослужащим по новым правилам. Речь идет об увеличении выплат срочникам, курсантам и инструкторам. А дополнительные 30-100 тыс. грн будут получать те военные, которые непосредственно участвуют в защите Украины от российских оккупантов.

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