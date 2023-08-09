Кабмин запустил выплаты военным по новым првилам: кто получит 30, 50 и 100 тысяч гривен

Защитники Украины будут получать доплаты во время войны – правительство наконец запустило предусмотренный законом процесс. В частности, во время военного положения размер доплат определенным военнослужащим будет составлять по 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн ежемесячно – в зависимости от выполняемых ими задач. Также на практике вводится увеличение выплат срочникам, курсантам и инструкторам.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 9 августа. Таким образом, правительство полноценно запустило в работу нормы уже принятого закона, ведь без его разъяснений правительству документ не мог заработать. Теперь же все военные, имеющие право на выплаты, получат деньги сразу за 2 месяца – за июнь и июль.

Какие доплаты будут получать военные

Дополнительные 30 тыс. грн будут выплачивать тем, кто выполняет боевые или специальные задания по боевым приказам и распоряжениям, а также бойцам Нацгвардии и пограничникам. К категориям получателей выплаты относятся военные:

осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение сил обороны в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями;

несущие боевое дежурство (на блокпостах) и т. д.

Доплаты в 50 тыс. грн будут получать руководители, выполняющие боевое задание в составе военного органа управления. "Это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями", – рассказывал NV юрист Роман Лихачев.

Кроме того, порядок выплат предусматривает, что военные, принимающие участие в боевых действиях на фронте, получают доплату до 100 тыс. грн. Сумма определяется пропорционально количеству дней в месяц, в которые происходило непосредственное участие в боевых действиях.

Доплаты срочникам же теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут по желанию мобилизоваться.

Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн. Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других воинских формирований, получают статус военнослужащих. Их зарплаты зависят от ряда факторов.

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