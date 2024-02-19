Тысячи 122-мм выстрелов уже в Украине, удалось наладить системное серийное производство – 'Украинская бронетехника'

Предприятие "Украинская бронетехника" нарастило поставки 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов.

В понедельник, 19 февраля, от производителя были доставлены тысячи новых выстрелов, говорится в сообщении "Украинской бронетехники" на Facebook.

"Сегодня в Украину доставлена партия 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии – их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объем производства 122-мм артиллерийских выстрелов.