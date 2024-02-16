Турецкий банк открывал счета россиянам для обхода санкций: теперь он потребован немедленно предоставить справку, которой у них нет 

Турецкий банк Denizbank, который открывал счета россиянам, разослал письма части клиентов с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Эксперты допускают закрытие им неактивных счетов клиентов без вида на жительство (ВНЖ). В результате россияне останутся без турецкой карты и возможности с ее помощью пользоваться международными переводами и сервисами.

Как пишет РБК, об этом рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщают российские клиенты банка в тематических чатах.

"К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank", – говорится в письме банка.

Как рассказал один из посредников Сергей Овсянников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса.

Другой посредник, Елена Чернышова, говорит, что письма начали приходить клиентам Denizbank примерно неделю назад. Она объясняет эту рассылку тем, что банк обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам, по ее словам, не планируется, но могут быть заблокированы те счета, где нет движений средств и остатка.

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