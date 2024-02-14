Успеть до выборов в США: страна ЕС потребовала срочно конфисковать замороженные активы России

Эстония призывает Европейский Союз (ЕС) конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в Эстонии.

Об этом рассказал агентству Bloomberg генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов. "Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, что предпочтительнее, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", – отметил Всевиов.

Агентство отмечает, что лидеры ЕС забили тревогу после того, как комментарии Дональда Трампа возродили опасения по поводу приверженности США НАТО. Вмешательство Трампа в иммиграционную политику в Конгрессе также поставило под угрозу помощь США Украине в размере 60 млрд долларов, которая необходима стране для отражения военной агрессии России.

Эстония уже работает над собственным внутренним законодательством, которое позволит ей конфисковывать любые российские активы, замороженные в стране. Речь может идти о сумме около 38 млн евро.

По словам еще одного эстонского чиновника, этот год "должен быть посвящен выработке политики, которая будет иметь устойчивость и отражать долгосрочную преемственность". "Речь идет не о стратегической автономии как таковой, а о стратегической способности действовать как европейцы", – отметил он.

Планы ЕС и "Большой семерки" по использованию замороженных активов

ЕС и "Большая семерка" заморозили активы российского центрального банка на сумму около 250 млрд евро в ответ на вторжение России в Украину. Они обсуждают, как использовать эти средства, чтобы помочь восстановлению Украины и оказать давление на Россию.

Однако с конфискацией активов связаны юридические и политические проблемы. Некоторые члены ЕС не хотят полностью конфисковывать замороженные активы, ссылаясь на потенциальные риски для стабильности евро. При этом уже есть альтернатива – передача Украине прибыли, полученной от замороженных активов.

Сможет ли ЕС отобрать замороженные активы России?

Как объяснял глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), пока что ЕС и другие союзники Украины юридически не могут конфисковать замороженные госактивы РФ и передать их нашей стране из-за принципа верховенства права. Однако процесс улаживания формальностей все еще может завершится тем, что агрессор лишится своих средств на Западе.

"Почему так сложно (изъять активы России. – Ред.)? Мы отстаиваем с вами ценности западной цивилизации. В основе западной цивилизации лежит принцип верховенства права. Он не допускает принятия решений по политической целесообразности, если они противоречат праву. В том числе и в первую очередь праву собственности, кому бы это право собственности не принадлежало. И для того чтобы принять решение о конфискации без согласия собственника, необходимо сначала разработать правовые механизмы, которые не будут противоречить общему принципу верховенства права, и затем их применить", – рассказал нардеп.

Гетманцев при этом напомнил, что прогресс в этом вопросе происходит. Так, ЕС уже принял план передачи дохода от российских активов Украине. А еще год назад, в начале 2023 года, об этом и речи не шло.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Страны ЕС не согласились на предложение Бельгии использовать более $250 млрд Центробанка России в качестве залога, под который союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для помощи в финансировании восстановления страны. Это предложение вызвало в ЕС серьезные опасения.

Не последнюю роль, вероятно, сыграли угрозы России. Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать союзникам Украины "судами на многие десятилетия".

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