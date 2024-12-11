Ціни на сигарети в Україні перерахують за кілька тижнів: скільки коштуватиме пачка

В Украине стоимость сигарет в следующем году увеличится из-за повышения акцизов. В результате пачка может подорожать примерно до 125 грн (среднего класса с фильтром).

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OBOZ.UA подсчитал, как будет расти стоимость сигарет из-за введения нового акциза. В расчетах мы использовали актуальный курс доллара к евро, а также прогноз роста курса доллара в Украине от МВФ. Также учтено, что акциз (условие директивы) составляет 60% стоимости пачки. Это приблизительные оценки, которые могут изменяться и при условии, что будет дорожать или дешеветь доллар относительно евро, и при условии, что прогноз МВФ относительно курса гривни окажется ошибочным.

Однако если предположить, что в МВФ не ошиблись, а европейская валюта будет удерживать устоявшиеся позиции по отношению к доллару, в следующем году пачка сигарет среднего класса может подорожать ориентировочно на 28,6 грн в среднем. Цены будут расти не сразу. Дело в том, что в магазинах, супермаркетах и даже на заводах есть определенный запас продукции. Поэтому в январе украинцы будут покупать сигареты, которые были изготовлены и с которых был заплачен акциз еще в декабре.

В 2028 году, если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки составит уже около 160,5 грн. "Меры по дальнейшему повышению ставок акцизного налога на табачные изделия по требованиям Директивы 2011/64/ЕС и выражение их в евро рекомендованы Международным валютным фондом при выполнении программы для Украины "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). В частности, Национальной стратегией доходов до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины от 27.12.2023 № 1218, предусмотрено определение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление графика приближения их размера на табачные изделия к минимальному уровню, установленному Директивой 2011/64/ЕС", – говорится в пояснительной записке Минфина.

Как сообщал OBOZ.UA, увеличить акцизные ставки на табачные изделия Украину призвала непосредственно Европейская комиссия в рамках отчета по странам-кандидатам на вступление в ЕС. В документе среди прочего отмечено, что Украине нужно гармонизировать классификацию табачных изделий и ставки акцизного сбора в соответствии с нормами Евросоюза.

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