Цены на сигареты в Украине резко изменятся, закон уже принят: сколько будет стоить пачка со следующего года

В Украине цены на сигареты привязали к евро, приняв 4 декабря законопроект 11090. Это приведет ко значительному подорожанию пачки уже со следующего года, а вместе с тем, будут расти поступления в бюджет. О том, как и почему пересчитают цены на сигареты и что предусмотрено в новом законе, читайте в материале OBOZ.UA.

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Как увеличатся цены на сигареты: расчеты OBOZ.UA

В ЕС минимальная акцизная ставка на сигареты: 90 евро за тысячу штук или 1,8 евро за пачку из 20 штук. В Украине сейчас акциз на пачку составляет всего 50,3 грн., или 1,1 евро. То есть акциз, для выполнения Директивы ЕС, нужно повысить как минимум на 62%, вместе с тем будут расти и цены на сигареты.

Повышение акцизов продолжается уже много лет. Однако повышение акцизов происходило с привязкой к гривне. Национальная валюта девальвировала, потому стало понятно, что для выполнения евродирективы необходимо привязывать акцизы к европейской валюте.

OBOZ.UA подсчитал, как будет расти стоимость сигарет из-за введения нового акциза. В расчетах мы использовали актуальный курс доллара по евро, а также прогноз роста курса доллара в Украине от МВФ. Также учтено, что акциз (условие директивы) составляет 60% стоимости пачки. Это приблизительные оценки, которые могут изменяться и при условии, что будет дорожать или дешеветь доллар по отношению к евро, и при условии, что прогноз МВФ относительно курса гривны окажется ошибочным.

Однако, если предположить, что в МВФ не ошиблись, а европейская валюта будет удерживать устоявшиеся позиции по отношению к доллару, в следующем году в среднем пачка сигарет среднего класса может подорожать ориентировочно на 28,6 грн. Цены будут расти не сразу. Дело в том, что в магазинах, супермаркетах и даже на заводах есть определенный запас продукции. Поэтому в январе украинцы будут покупать сигареты, которые были изготовлены и из которых был заплачен акциз еще в декабре.

В 2028 году, если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки составит уже около 160,5 грн. "Меры по дальнейшему повышению ставок акцизного налога на табачные изделия к требованиям Директивы 2011/64/ЕС и выражение их в евро рекомендованы Международным валютным фондом при выполнении программы для Украины "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). В частности, Национальной стратегией доходов до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1218, предусмотрено определение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление графика приближения их размера на табачные изделия к минимальному уровню, установленному Директивой 2011/64/ЕС", – говорится в пояснительной записке Минфина.

Битва за миллиарды: сколько получит бюджет

Вопрос повышения акцизов на сигареты – очень болезненный для табачных компаний. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются о том, чтобы бросить вредную еще и затратную привычку. Как показывает исследование ОО "Жизнь", когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). Постепенно акцизы росли. По состоянию на 2019 акциз на пачку вырос до 19,6 млн грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем значительно возрастают акцизные доходы государственного бюджета. В указанном выше периоде они увеличились с 22,1 млрд до 44,1 млрд грн в год.

Позиция табачных компаний: повышать акцизы нельзя, потому что это вроде бы приводит к росту тени. Хотя, на самом деле, теневой рынок будет существовать до тех пор, пока не появляются действенные методы контроля. Документ не поддержали оппозиционные фракции: ни одного голоса не дали ни "Европейская солидарность", ни "Батькивщина". Однако, если представитель "Батькивщины" во время голосования пытался объяснить, что повышение акциза приведет к подорожанию сигарет, при этом среди защитников Украины много курильщиков, значит, это невыгодно военным, то в "Европейской солидарности" справедливо указывали на несправедливые преференции для ТВЭНов (электронных сигарет типа "айкосов").

"Если говорить о повышении налогов для тех, кто производит, продает, экспортирует, это одна история, а если это отражается на конечном потребителе-покупателе, это другое дело. Я обращаюсь ко главе комитета: правда ли, что цена на пачку сигарет вырастет на 40 грн для покупателя... Именно наши военнослужащие, которые по статистике, 90% курят, не от хорошей жизни. Правда ли, что это отразится на них, на конечном потребителе", – заявил во время выступления представитель "Батькивщины".

При это, откуда депутат взял статистику о количестве курильщиков среди военных, загадка. Сам аргумент смотрится достаточно манипуляционно. Представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время выступления заявлял, что он, как и представители его коллег, не поддерживают документ из-за того, что акциз не повышают на ТВЭНы, то есть создают преференции. Этот факт Гончаренко связал с тем, что "слуги народа" сами курят "айкосы" в "теплых кабинетах" и возле "уборной Рады", следовательно, не хотят, чтобы им пришлось тратить больше на вредную привычку.

"Позицию о введении налоговой преференции 20% на ТВЭН Министерство финансов и глава профильного комитета пытались оправдать требованием Международного валютного фонда, которой на самом деле не существует. Мы ознакомились с письмом МВФ, и обнаружили рекомендацию устанавливать акцизную ставку на ТИЭН в диапазоне 45 – 90 евро на 1000 штук, что соответствует гармонизированному повышению акциза на ТИЭН на уровне с сигаретами до 90 евро", – заявляют в ОО "Жизнь".

Однако в любом случае, документ, хоть и в урезанном формате без ТВЭНов, был принят. После подписания документа начиная с нового года сигареты начнут постепенно дорожать. Дополнительно бюджет может получить, согласно с расчетами Минфина, в 2025 году около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд. грн.