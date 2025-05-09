Цены взлетели почти на 75%: Госстат назвал продукт, который подорожал в Украине сильнее всего

В Украине по итогам апреля зафиксирована самая высокая инфляция в 2025 году. В годовом исчислении рост цен превысил 15%, составив 15,1% к апрелю-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции стало подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 6%, а с прошлого апреля – уже 19,8%. За год сильнее всего в цене прибавили яйца – они подорожали почти на 75%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. "Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составила 0,7%, с начала года – 4,3%", – также говорится в отчете ведомства.

За год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

яйца – 74,6% (за последний месяц цены снизились на 2,5% из-за сезонных факторов, но это не перекрыло годовой рост);

(за последний месяц цены снизились на 2,5% из-за сезонных факторов, но это не перекрыло годовой рост); овощи – 35,8% (подорожание за месяц – на 0,9%);

подсолнечное масло – "плюс" 34,8% (за месяц – 0,4%).

Также существенно подорожали сливочное масло (30,1% за год), фрукты (25,3%) и хлеб (21,8%). Продуктов, цены на которые за год снизились бы или хотя бы не изменились, в списке Госстата не оказалось. За месяц при этом подешевели яйца, масло. Не подорожали в апреле – молоко и сыр.

Что касается других потребительских цен, то Госстат зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,9% и 3,9% за год соответственно). Эти товары оказались единственным, показавшими падение цен.

Так, услуги здравоохранения подорожали за год на 13,5%, транспорт – на 6,9%, связь – на 18,5%. Образование стало дороже на 12,1%, а отдых – на 1,3%. Не изменились за год коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление.

Напомним, в апреле-2025 Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогнозы по инфляции. В регуляторе ожидают, что до конца 2025 года рост потребительских цен составит 8,7%, тогда как в январе прогнозировалось 8,4%. Таким образом, цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось.

Впрочем, согласно прогнозу НБУ, уже летом инфляция начнет замедляться, причем значительно. В Нацбанке прогнозируют, что к концу 2025 года показатель упадет до однозначного уровня, т.е. составит менее 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года промышленная инфляция в Украине достигла 52% в годовом измерении. Это стало абсолютным максимумом для этого показателя с начала войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!