Цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось: что происходит с инфляцией

Национальный банк (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в Украине. Ныне в регуляторе ожидают, что до конца 2025 года она составит 8,7%, тогда как в январе прогнозировалось 8,4%. Таким образом, цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в целом в течение I квартала 2025 года (январь-март) инфляция ожидаемо росла.

"Инфляция в марте достигла 14,6% г/г. Такая динамика была обусловлена ​​остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев, повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса", – объяснили в регуляторе.

При это там подчеркнули: по ожиданиям, летом инфляция начнет снижаться – причем значительно. В Нацбанке прогнозируют, что к концу 2025 года она замедлится до однозначного уровня. Т.е. составит менее 10%.

"Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с ІІІ квартала 2025 года (июль-сентябрь. – Ред.) и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем. Фундаментальное инфляционное давление будет постепенно утихать. ...В результате инфляция к концу 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026-м – до цели 5%", – рассказали в НБУ.

При этом там подчеркнули: само же инфляционное давление будет снижаться из-за ряда факторов. В частности:

монетарной политики НБУ;

улучшения ситуации со снабжением электроэнергией;

более умеренного давления со стороны рынка труда;

уменьшения цен на нефть в результате торговых противостояний в мире.

Вместе с тем, констатируется, ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития Украины является полномасштабная война. Ведь из-за российской агрессии:

Возникли дополнительные бюджетные нужды – "прежде всего для поддержания обороноспособности".

Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической, будет ограничивать экономическую активность и давить на цены.

Происходит расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда, "что все сильнее будет ограничивать долгосрочный потенциал экономики".

"Эти риски дополнительно усиливаются из-за роста геополитической неопределенности и активизации деглобализации. В том числе из-за стремительного обострения торговых противостояний в мире", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с марта 2024-го по март 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,2%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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