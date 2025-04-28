Такого не было за все время войны: цены производителей в Украине аномально выросли

В марте промышленная инфляция в годовом измерении в Украине достигла 52%. Это стало абсолютным максимумом для этого показателя с начала войны.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на данные Государственной службы статистики. В целом цены производителей промышленной продукции за март по сравнению с февральскими выросли на 0,7%, а за 3 месяца с начала года – на 2,4%.

"Несмотря на относительно сдержанную динамику в начале года, годовая промышленная инфляция продолжила ускоряться. Причина - низкая база в прошлом году, в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей", - пояснил нардеп.

Гетманцев также отметил, что в марте промышленная инфляция г/р достигла 51,9%, что является максимумом с начала войны. В частности, в разрезе продукции, которая реализуется в пределах Украины, она составляла 56,8%, а за пределами – 18,4%. Больше всего цены производителей за год выросли в следующих отраслях промышленности:

поставка электроэнергии, газа, пара (+106,4%);

производство фармацевтических продуктов (+24,9%);

производство пищевых продуктов (+21,3%);

добыча металлических руд (+18,8%).

Гетманцев отмечает, что в прошлом году в контексте производственных затрат было несколько основных проинфляционных факторов. А именно:

повышение тарифов на электроэнергию;

удорожание сырья;

рост оплаты труда.

"Хорошая новость состоит в том, что текущий пик промышленной инфляции пройден, и уже в апреле в годовом исчислении она начнет снижаться. Это в том числе будет снижать ценовое давление на потребительские товары и услуги", - подчеркнул политик.

Также он назвал "постоянным проинфляционным фактором" полномасштабную войну в Украине. На макроуровне ее влияние проявляется из-за огромного двойного дефицита бюджета, составляющего 24% ВВП, и внешней торговли (счет текущих операций эквивалентен 7% ВВП), что преимущественно закрывается за счет международной помощи. На микроуровне – из-за роста затрат бизнеса на энергообеспечение, оплату труда, логистику и т.д.

Как уже сообщал OBOZ.UA, эксперты Нацбанка Украины прогнозируют, что летом инфляция начнет снижаться, а это значит, что рост цен может замедлиться. Это стало возможным благодаря удачной монетарной политике, улучшению энергетической ситуации, сбору и поступлению на рынок новых урожаев, а также умеренным ценам у торговых партнеров Украины.

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