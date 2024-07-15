Цены упали на 28%, сезон в разгаре: в Украине резко подешевели летние ягоды

В Украине в разгар сезона ягод, в частности, малины и голубики . При этом цены на них падают – к примеру, на крупном рынке "Шувар" последняя подешевела со 120-180 грн/кг в конце июня до 90-130 грн/кг в середине июля. То есть, снижение цен составило 25-27,8%.

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О ценах OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: малина же сейчас стоит 80-140 грн/кг. В конце июня же цены на эту ягоду составляли 80-150 грн. Т.е., в верхнем сегменте произошло удешевление на 6,7%, а вот в нижнем цены остались прежними.

"Голубика особенно распространена с середины июня до середины июля, а малина созревает в течение июля. Эти ягоды остаются доступными к началу осени", – говорится в сообщении.

Сколько стоят ягоды в супермаркетах

Супермаркеты же, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают голубику по 182,9-283,5 грн/кг. В частности:

Novus – 199 грн;

Auchan – 182,9 грн;

ЕКОмаркет – 199 грн;

Megamarket – 283,5 грн.

Малина же в крупных сетях стоит 89-299,7 грн/кг. Так:

Megamarket – 299,7 грн;

Сільпо – 89 грн (8,9 грн/100 грамм);

Varus – 159,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отключения электроэнергии могут ударить по ценам на ягоды и фрукты от украинских производителей не только в этом году, но и в последующих. Чтобы решить эту проблему, садовым кооперативам необходимо будет купить генераторы.

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