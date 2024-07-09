Цена на многие продукты взлетит: украинцев предупредили, к чему готовиться

Отключения электроэнергии могут ударить по ценам на ягоды и фрукты от украинских производителей не только в этом, но и в следующих годах. Чтобы решить эту проблему, садовым кооперативам необходимо будет купить генераторы.

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Как считает президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, вопрос отключений стоит особо остро. От этого зависит и формирование следующих урожаев, сообщает SEEDS.

"Сегодня самая главная проблема – это электроэнергия. Поэтому будет расти цена и себестоимость. Но если в Европе есть международная цена на малину, то соответственно вы экспортируете и подстраиваетесь под эту цену. Тогда что будет происходить? Тогда сырье будут покупать дешевле", – предупредил Баштанник.

Во время отключений невозможно настроить полив плодоносящих растений – из-за этого их урожайность может критически снизиться, или они могут вовсе погибнуть. Решить эту проблему большинство ягодных предприятий может, установив генераторы – для полива много киловатт не понадобится.

"Любая ягодная, косточковая, плодовая или даже овощная культура почти всегда должна выращиваться на орошении. Потому что без орошения просто невозможно что-либо планировать. В таком случае один год вы будете собирать три тонны с гектара, другой год – десять, а затем снова две-три тонны", – отметил Тарас Баштанник.

Он напомнил, что при нынешней погоде (когда температура длительное время держится на уровне выше 30 градусов и нет дождей) растения погибнут без полива. Кроме того, чтобы в 2025 году получить хороший урожай, сады необходимо поливать до конца сентября.

"Например, голубика закладывает потенциал урожая на следующий год ориентировочно в августе месяце. А полив играет в этом, пожалуй, самую существенную роль", – подчеркнул президент Украинской плодоовощной ассоциации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о необычной ситуации на украинском рынке сельскохозяйственных продуктов – цены на голубику, которая является традиционно одной из самых дорогих ягод, теперь снизились до меньшего уровня, чем у ежевики. Это связано с тем, что предложение голубики на рынке значительно превышает спрос.

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