Супермаркеты готовятся переписывать цены на популярный овощ: что происходит с его стоимостью

Цены на лук в Украине выросли на 38% по сравнению с прошлым годом из-за низкой урожайности и роста затрат на производство. Потребление остается стабильным, но риск дальнейшего роста цен сохраняется.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. В частности, средняя цена за килограмм репчатого лука на оптовом рынке во Львове составляет 14,5 грн, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом, когда цена составляла 10,5 грн за килограмм.

Увеличение цены на лук в Украине имеет несколько причин, среди которых главными являются климатические условия, экономическая ситуация и война. Основным фактором является значительное понижение урожайности, вызванное неблагоприятными погодными условиями летом. Аномальная жара и нестабильные осадки создали стрессовые условия для роста лука, что привело к значительному уменьшению урожая.

Как объясняет Татьяна Попович, погода серьезно повлияла на количество лука, который в этом году попал на рынки. Вследствие этого объем производства снизился, что естественно привело к росту цен.

"Основная причина роста цен на лук – это низкая урожайность. Погодные условия, в частности аномальная жара летом и нестабильные осадки, негативно повлияли на урожай лука. Это повлекло за собой сокращение объемов производства," – объясняет Попович.

Другим важным фактором является рост затрат на производство. За последний год значительно удорожали удобрения, топливо и энергия, что автоматически увеличило себестоимость выращивания лука. Цены на энергоресурсы, особенно топливо, выросли из-за длительной войны и экономической нестабильности, что также сказалось на стоимости транспортировки продукции на рынки.

Война в Украине повлекла за собой дополнительные затраты на хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции, в частности лука. В результате общая себестоимость этого продукта для производителей возросла, а это повлияло на конечные цены для потребителей.

Еще одной причиной повышения стоимости лука является уменьшение площадей, отведенных под его выращивание. Из-за экономической неопределенности и общих трудностей, вызванных войной, многие фермеры решили уменьшить площади, отведенные под лук, и сделали ставку на другие культуры, которые могут быть более рентабельными. Такое сокращение посевных площадей создало дополнительный дефицит на рынке лука.

Несмотря на значительный рост цен, потребление лука в Украине остается на стабильном уровне. Лук является одним из ключевых ингредиентов во многих традиционных блюдах украинской кухни, поэтому спрос на него остается высоким.

Цены на лук в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 10,3 до 14,95 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 13,28 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

АТБ – 15,95 грн/кг;

Сельпо – 11 грн/кг;

Фора – 13,90 грн/кг;

Varus – 13,30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на рынке яиц в Украине наблюдается рост цен на 31%, который будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода из-за повышения себестоимости производства. Однако есть надежда на стабилизацию весной, если экономические условия улучшатся.

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