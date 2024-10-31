Цены на землю стремительно выросли: украинцам рассказали, где выгодно покупать

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине стабильно растут, в частности благодаря открытию рынка для юридических лиц, хотя региональные отличия значительны. При этом реальные цены на землю часто отличаются от официальных, что усложняет прозрачность рынка.

Видео дня

Об этом сообщили участники рынка земли, представители инвестиционного бизнеса и эксперты Киевской школы экономики в комментарии СМИ. С начала года средняя цена на сельскохозяйственную землю выросла примерно на 10% и хотя дальнейшее развитие зависит от ситуации на фронте, рынок демонстрирует стабильность.

По данным коммерческого директора компании "Твой Круг" Егора Лесничего, спрос на землю с краткосрочными договорами аренды особенно высок в центральных регионах, таких как Винницкая и Хмельницкая области, где цены достигли 3100 долларов за гектар. В то же время в прифронтовых регионах (Сумская и Черниговская области) земля значительно дешевле – от 1050 до 1100 долларов за гектар из-за высокой рискованности инвестиций.

Центральные регионы страны, в частности Виннитчина и Хмельницкая, стали привлекательными для инвесторов благодаря относительно стабильной ситуации и высокому плодородию почв. Здесь гектар земли стоит в среднем 1900–2100 долларов, и этот спрос стимулирует рост цен. В то же время в Сумской и Черниговской областях соглашения проходят по более низким ценам, что привлекает инвесторов, готовых принимать высокие риски за перспективу будущего роста стоимости земли после стабилизации ситуации.

Разрешение юридическим лицам покупать землю способствовало притоку инвестиций. Появление новых покупателей увеличило конкуренцию и способствовало росту цен на землю с краткосрочными договорами аренды, что позволяет инвесторам оптимизировать свои вложения. В таких регионах как Полтавщина цены на землю начали быстро расти, как только риск фронтовых действий стал менее значительным. К примеру, в декабре 2022 года цены упали до 1800 долларов за гектар, а уже в декабре 2023-го выросли до 2526 долларов.

Несмотря на рост спроса рынок земли в Украине остается непрозрачным, поскольку фактические цены сделок часто отличаются от официально задекларированных. Согласно исследованию Киевской школы экономики, реальная стоимость фиксируется лишь в 19% сделок, в остальных случаях информация о реальной цене вообще отсутствует или она занижена до уровня нормативной денежной оценки. Эта ситуация создает трудности оценки реальной стоимости земли и замедляет ее рост, а также усложняет налогообложение сделок.

Увеличение военного сбора с 1,5 до 5% повышает расходы на сделки по купле-продаже земли, что может несколько охладить интерес к рынку. Однако интерес инвесторов остается, поскольку во многих случаях земельные участки сдаются в аренду, что обеспечивает стабильный доход. Благодаря аукционам Земельного банка цены на аренду растут, а интерес аграриев увеличивает конкуренцию, что может стать стимулом для роста цен на землю в целом.

В ближайшем будущем, даже учитывая военные риски, сохраняется прогноз постепенного роста стоимости сельскохозяйственных земель в стабильных регионах. Ожидается, что в центральных областях цены могут подняться на 8–10% в долларах или на 15–20% в гривне. Дальнейшее повышение стоимости аренды и цены земли будет зависеть от стабилизации ситуации, а также спроса со стороны аграрных холдингов, создающих высокую конкуренцию на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при работе на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки сельскохозяйственным производителям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!