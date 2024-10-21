Украинцам будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли: изменены правила одного из видов госпомощи

Украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

Украинцев могут лишить права на землю

В то же время, в Украине планируют изменить правила пользования земельными участками во время военного положения. В частности, в принудительном порядке временно лишать лиц права пользования землей, находящейся в частной собственности, для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Соответствующий проект закона правительство уже одобрило.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения", – сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что документ также предусматривает возможность прекращения этого ограничения. А также проведения выкупа либо принудительного отчуждения участка или его части.

Также, отмечается, предлагается установить особые правила принудительного временного лишения права пользования земельным участком или его частью. Это включает:

составление акта о принудительном временном лишении права пользования;

определение порядка принятия решений о прекращении такого ограничения;

определение процедуры выкупа участка или его части.

В то же время отметим: одобрение законопроекта правительством не означает автоматическое применение изложенных в нем норм. Для того, чтобы прописанные в нем механизмы заработали, документ должен быть поддержан народными депутатами, а также подписан президентом.

При этом депутаты могут среди прочего как вносить изменения в проект закона, так и вернуть его назад Кабмину. А президент имеет право ветировать документ – и тогда, даже несмотря на поддержку парламента, закон работать не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине подорожала земля сельхозназначения. В сентябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 49 045 грн, тогда как в августе она была 47 739 грн. То есть подорожание составило более 1 300 грн.

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