Цены на украинскую сою обвалились после небывалого роста: что будет дальше

Цены на украинская сою, которые еще пару месяцев назад били рекорды, резко упали. Причиной стало изменение ситуации на глобальном рынке: иссяк ажиотажный спрос на украинскую продукцию. В ближайшие месяцы 2024 года цены на сою продолжат падать, восстановление возможно не раньше лета.

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Об этом сообщили аналитики сельхозкооператива "Пуск", организованного в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАС). Дороговизна продукции отпугивает покупателей.

По подсчетам аналитиков, в конце января-2024 тонна украинской сои была на $30-40 дороже бразильского аналога. "Поэтому ее поставки в большинство стран уже "не считаются". Пока только Египет генерирует высокий спрос на украинскую сою", – отметили специалисты.

Важно, что бразильская соя (как, впрочем, и американская) тоже дешевеет. "Мировая тенденция идет вниз. Биржа падает, цены на американскую и бразильскую сою снижаются. Можно прогнозировать, что в феврале условные цены на сою будут $410 за тонну на базисе СРТ", – считают аналитики.

Соответственно, украинским переработчикам также приходится опускать цены. Ведь иначе их продукция будет неконкурентоспособной.

"У переработчиков индикативные цены стоят на уровне 18,3 тыс. – 18,5 тыс. грн/т (около $490. – Ред.), но реальные цены ниже. К концу февраля рынок придет в диапазон 17 тыс. – 17,5 тыс. грн/т (около $450-460. – Ред.). Цена и спрос на соевый шрот в ЕС проседают, поэтому украинские заводы будут сокращать темпы экспорта шрота в ЕС. Восстановление цен, как ожидается, не наступит раньше мая-июня", – резюмируют аналитики.

Соя является одной из самых популярных агрокультур в мире. Соевое зерно в основном используется для переработки на масло, а шрот и жмых – для кормовых целей как ценные высокобелковые добавки к комбикормам. В пищевой промышленности широко применяется обезжиренная соевая мука для приготовления хлебобулочных, крупяных и кондитерских изделий.

Цены на сою: почему стоимость рекордно повышалас

В конце осени-2023 украинская соя начала пользоваться огромным спросом. Это произошло после того, как крупнейший производитель сои Бразилия показала самый низкий результат посева сои за последние 8 лет.

Посевные работы задерживались из-за аномальных осадков на юге страны. Одновременно уже посаженной культуре угрожала засуха, начавшаяся в центре Бразилии. В результате аналитики из AgRural и Safras&Mercado снизили прогнозы производства сои на 2023-2024 маркетинговый год со 163-164 млн до 161-163 млн тонн.

Впрочем, уже в конце декабря Аргентина увеличила поставки сои на мировой рынок. А в январе собирать и экспортировать сою начала Бразилия. Это ведет к уменьшению мирового спроса, в том числе и на украинскую сою.

Как сообщал OBOZ.UA, в начала 2024 года в мире активно растут цены на кофе сорта робуста (Robusta). В частности, стоимость выросла из-за конфликта в Красном море. За последние месяцы поставщики подняли цены на кофейное сырье более чем на треть.

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