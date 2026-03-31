Подорожание топлива на АЗС: почему цены на бензин растут и чего ожидать

Цены на топливо в Украине растут из-за подорожания нефтепродуктов в Европе, логистики и налогов и сейчас составляют примерно 70+ грн за бензин и 80+ грн за дизель. Несмотря на это, дефицита нет, ведь рынок обеспечен импортом и стабильно работает благодаря диверсификации поставок.

Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии медиа. По его словам, разговоры о глобальном дефиците в 8-10 миллионов баррелей в сутки не имеют достаточного основания.

Наоборот, рынок демонстрирует признаки профицита, ведь объемы нефти в мировых хранилищах и танкерах даже растут . В частности, только за последнюю неделю объем нефти "на воде" увеличился примерно на 45 миллионов баррелей. Физической нехватки ресурса нет, а ситуация на рынке остается контролируемой.

Ключевую роль в росте цен играют не столько объемы добычи, сколько политические и экономические решения. Один из главных факторов – позиция Китая, который решил не высвобождать свои стратегические резервы и ограничить экспорт нефтепродуктов в регионе.

Дополнительное давление создает геополитическое напряжение, в частности вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти в мире. Любые риски в этом регионе мгновенно влияют на цены.

В то же время значительная часть торговли нефтью происходит через фьючерсы – финансовые инструменты, которые часто отражают не реальную ситуацию, а ожидания трейдеров. Именно поэтому рынок может реагировать резкими скачками даже без физических изменений в поставках.

Несмотря на волатильность, рынок удерживается от резких обвалов благодаря долгосрочным контрактам. Они фиксируют цены и обеспечивают определенную стабильность для участников рынка. Даже при изменении конъюнктуры цены не падают до минимальных значений, ведь значительная часть операций уже "законтрактована" заранее.

На этом фоне Украина демонстрирует относительную стабильность. После потери собственной нефтеперерабатывающей инфраструктуры страна полностью перешла на импорт готового топлива из Европы. Отмечается, что это сделало внутренний рынок зависимым от европейских цен, но в то же время более гибким.

По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, рынок работает стабильно даже в условиях войны. Поставки не прерываются, а дефицита не наблюдается. Важную роль играет диверсификация, Украина сотрудничает с десятками поставщиков, что позволяет быстро реагировать на изменения и избегать зависимости от одного источника.

Поскольку Украина импортирует готовое топливо, внутренние цены напрямую зависят от европейского рынка. Ключевым фактором является не стоимость сырой нефти, а цены на бензин и дизель в ЕС. Среди других факторов подорожания:

рост спроса в Европе (в частности из-за посевной кампании);

удорожание логистики;

валютные колебания;

налоговая нагрузка (до 40% стоимости литра).

В результате новые партии топлива поступают в Украину уже по более высоким ценам, что быстро отражается на АЗС. Несмотря на рост, по сравнению с Европой топливо в Украине остается дешевле. Например, в странах ЕС бензин и дизель могут стоить более 100 грн за литр в пересчете, тогда как в Украине цены ниже.

Дополнительно действует государственная поддержка в виде кэшбэка, которая позволяет частично компенсировать расходы. Благодаря этому фактическая цена для потребителей может быть на 25-40% ниже, чем в соседних странах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля на год. Он отдельно отметил, что на 100% закрыты потребности армии в дизеле.

