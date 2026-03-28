Зеленский заявил, что договорился о поставках дизеля на год: потребности армии закрыты на 100%

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля на год. Он отдельно отметил, что на 100% закрыты потребности армии в дизеле.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи со СМИ. "Я вчера договорился о дизеле, как минимум на год. И дальше это вопрос уже нашей компании и компаний местных", – отметил президент, передает ТСН.

По его словам, поставки дизеля и бензина для всей страны, включая военные потребности, составляет около 700 тысяч тонн в месяц. В годовом измерении это примерно 7,2-7,4 миллиона тонн. "Мы понимаем, как это обеспечивать, кроме контрактов, мы проговариваем некоторые еще договоренности отдельные, чтобы обеспечить безусловный приоритет – армию", – отметил глава государства.

Сейчас, по словам президента, никаких жалоб от военных по горючему не поступало — потребности армии закрыты на 100%.

В пятницу, 27 марта, президент Украины посещал Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салман Аль Саудом. Во время встречи подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.

В ОАЭ Зеленский также встретился с командой украинских экспертов, которые уже несколько недель работают в этой стране, чтобы оказать помощь с защитой от атак дронов.

