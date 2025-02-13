Цены на продукты в Украине стремительно растут: что дорожает быстрее всего и чего ждать весной

За последний год в Украине больше подорожали масло (+33,9%), масло (+25,4%), овощи (+33,9%) и хлеб (+20,3%). В январе 2025 года цены на продукты выросли на 1,2%, а за год – на 12,9%. Подорожание не остановится, и к весне следует ожидать еще более высоких цен на овощи, хлеб и молочные продукты.

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О причинах удорожания продуктов рассказал директор Экономического дискуссионного клуба в комментарии СМИ. По данным Государственной службы статистики, в январе цены на продукты питания выросли на 1,2%. Быстрее всего дорожают овощи – плюс 5,5% за месяц, а по сравнению с январем 2024 года – на 33,9%:

овощи – +33,9%;

– +33,9%; масло – +33,9%;

– +33,9%; подсолнечное масло – +25,4%;

– +25,4%; хлеб – +20,3%;

– +20,3%; молоко – +18,1%;

– +18,1%; сыр – +17,5%;

– +17,5%; молочные продукты в целом – +15,2%;

– +15,2%; фрукты – +12,5%;

– +12,5%; рыба и рыбопродукты – +11,6%;

– +11,6%; мясо – +5,3%.

Почему дорожают продукты

нехватка рабочих рук;

По словам Пендзина, уменьшение объемов производства в домохозяйствах - одна из главных причин роста цен на молочные продукты и мясо. "В Украине значительная часть молока производится в хозяйствах населения, но сейчас люди резко сократили производство. Физически не хватает рабочих рук. То же касается и свинины - значительную часть мяса раньше производили частные хозяйства, а теперь они не могут поддерживать прежние объемы. Как следствие, предложение падает, а цены растут", - отметил он.

дефицит овощей и неблагоприятные погодные условия;

"Цены на овощи из борщового набора (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) выросли на 5,5% за месяц и будут оставаться высокими до нового урожая. Картофель в Украине сейчас стоит как импортный из Нидерландов, Польши или Литвы", - отмечают эксперты East Fruit.

Проблему усугубил неурожай семенного картофеля в Нидерландах в 2023 году, что осложнило импорт качественных семян в Украину. Также свою роль сыграли рост стоимости удобрений, средств защиты растений, электроэнергии и труда.

дорогие тепличные овощи;

Огурцы и помидоры, которые зимой завозят из Турции, сейчас продаются по рекордно высоким ценам. "Цена на огурцы выросла на 30% за год – сейчас они стоят 110-150 грн/кг, а томаты – 89-160 грн/кг. Это связано с высокими ценами на турецком рынке и неблагоприятными погодными условиями в стране-поставщике", – отмечают аналитики рынка. До апреля ситуация существенно не изменится – удешевление следует ожидать, когда на рынке появятся украинские тепличные овощи.

проблемы с аграрным сектором;

"Полевые работы уже начались, но из-за мобилизации не хватает людей. Критерии бронирования военнообязанных слишком жесткие, и фермеры не могут выполнить эти требования. Как следствие, меньше рабочих рук – меньше урожая – выше цены", – объясняет Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Также он отмечает, что подорожание горючего и рост акцизов на дизельное топливо добавят аграриям проблем. "С 2025 года акцизы на дизельное топливо выросли со 139 евро до 215 евро за 1000 литров. Это придаст аграрному бизнесу более 5,5 млрд грн дополнительных расходов в год", - отметил эксперт.

более дорогая электроэнергия.

Стоимость электроэнергии выросла, и это отражается на ценах всех товаров. "Сегодня холодильные установки для хранения овощей требуют больше электроэнергии, особенно в холодный период. Это напрямую влияет на себестоимость продукции", – объясняет Марчук.

Эксперты прогнозируют, что рост цен будет продолжаться. "Продовольствие повлечет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент - хлеб, овощи, крупы. Чем люди беднее, тем больше они покупают самые дешевые продукты, а их цена растет быстрее всего", - объясняет Олег Пендзин. На рост цен будут влиять:

девальвация гривны (сейчас 9,7% годовой девальвации);

(сейчас 9,7% годовой девальвации); повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса;

для бизнеса; проблемы с импортом продуктов из-за роста цен у поставщиков (Турция, Польша, Литва, Нидерланды).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает набирать обороты инфляция – в январе цены выросли еще на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется ростом производственных затрат – в частности, стоимости электроэнергии, зарплат, налогов – и регуляторными изменениями.

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