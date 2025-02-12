Такого в Нацбанке не ожидали: украинцам объяснили, почему цены на все растут быстрее прогнозов

В Украине продолжает набирать обороты инфляция – в январе цены выросли еще на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется ростом производственных затрат – в частности, стоимости электроэнергии, зарплат, налогов – и регуляторными изменениями.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины, ссылаясь на данные Государственной службы статистики. Согласно им, в январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении, превысив прогноз Нацбанка.

Отмечается, что сырые продукты питания подорожали на 11,8%, в то время как обработанные продовольственные товары – на 15,9%. Это объясняется тем, что тёплая погода способствовала увеличению предложения яиц и молока, а благодаря активизации импорта расширилось предложение овощей и фруктов.

Вместе с тем экспорт свинины, курятины и сахара повлек за собой рост цен на эту продукцию до уровня цен в странах, закупаемых у Украины. А из-за плохой урожайности в прошлом году росли цены на муку и крупы.

Увеличение закупочных цен на сырье и производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику привело к значительному удорожанию хлеба и хлебо- и мясопродуктов, растительного масла. А из-за глобальных тенденций в Украине подорожали сыры, чай, кофе и шоколад.

Тем временем цены на кисломолочную продукцию и сливочное масло стабилизировались – предложение молока-сырья выросло, поэтому закупочные цены на него снизились. А вот цены на одежду и обувь оставались ниже прошлогодних, а вот стоимость других непродовольственных товаров ускорила рост до 4,3%.

Услуги в Украине подорожали на 14,2% – главным образом из-за роста тарифов на мобильную связь, стоимости некоторых платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях и изменения подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО.

Также оказалось, что цены на регулируемую государством продукцию выросли на 17,5%, в том числе алкоголь, табачные изделия, фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. Но мораторий на пересмотр тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения несколько сдержал инфляцию.

Что касается горючего, то темпы роста цен в этой категории составляли 12,1% и зависели от увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за шторма в Черном море в начале года. Между тем конкуренция между сетями АЗС на фоне достаточно сезонно низкого спроса сдерживала более существенное удорожание горючего.

В январском макропрогнозе НБУ предусматривается ускорение показателей инфляции в первые месяцы 2025 года (в том числе из-за ее низких показателей в прошлом году), но возвращение на траекторию устойчивого снижения во второй половине года и будет направляться до целевых 5%. Это будет зависеть от усиления процентной политики НБУ и мер по поддержанию ситуации на валютном рынке, сбору нового сельскохозяйственного урожая, сужению фискального дефицита и умеренному внешнему ценовому давлению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы часто чувствуют инфляцию как выше официальных показателей из-за психологии восприятия, выборочной памяти и разницы в потребительских корзинах. Однако инфляция является реальной экономической величиной, а не сговором – цены не только растут, но иногда снижаются, хотя это замечают значительно реже.

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