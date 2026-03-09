Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за стоимости топлива: сколько составит подорожание

В Украине начинается весенняя посевная кампания, которая в этом году стартует чуть позже из-за погодных условий, но аграрии имеют достаточные запасы ресурсов для проведения полевых работ. Даже в случае подорожания топлива влияние на цены продуктов нового урожая будет относительно небольшим – примерно на уровне 1-2%.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. По словам чиновника, большинство хозяйств заранее подготовились к посевной кампании и сформировали запас основных ресурсов минимум на несколько недель, а иногда и на несколько месяцев.

Отмечается, что это связано с особенностями аграрного производства, которое имеет длительный цикл. Фактически один урожай формируется в течение года – от подготовки почвы и посева до сбора урожая. Именно поэтому аграрии обычно закупают топливо и другие материалы задолго до начала активных полевых работ.

Как цены на бензин повлияют на стоимость продуктов

В последнее время в Украине и мире наблюдается рост стоимости топлива, что вызывает беспокойство как у фермеров, так и у потребителей. Впрочем, по словам экспертов, влияние этого фактора на конечную стоимость продуктов будет относительно небольшим.

Топливо составляет лишь часть расходов агропроизводителей. В структуре себестоимости выращивания отдельных культур его доля обычно составляет примерно 10-15%. Именно поэтому даже в случае существенного подорожания бензина или дизеля общее влияние на себестоимость продукции будет относительно умеренным.

По оценкам специалистов, в таком случае цены на продукцию нового урожая могут вырасти примерно на 1-2%. Это означает, что даже при росте затрат на горючее подорожание продуктов будет значительно меньшим, чем могло бы казаться на первый взгляд.

Традиционно полевые работы в Украине начинаются в южных регионах страны. Первыми к активной посевной приступают аграрии Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей. Впоследствии кампания постепенно продвигается на север – в центральные и западные области.

Особое внимание в этом году уделяют состоянию озимых культур, которые были посеяны еще осенью. По предварительным оценкам, большинство посевов успешно пережили зиму. В большинстве регионов потери составляют всего 3-5%, а в некоторых областях их почти нет.

В то же время в нескольких регионах ситуация сложнее. В частности, в Кировоградской области потери озимых могут составлять до 30-40%. В Винницкой области до 20-30%, а в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской – примерно 10-20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в последние дни в медиа и соцсетях украинцев пугают катастрофическим дефицитом гречки. Вроде бы единственная страна, которая может покрыть спрос, – Россия, поэтому российскую крупу будут продавать в Украине под видом казахской. Однако, эта информация не соответствует действительности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!