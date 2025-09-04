Цены на продукты начали расти медленнее: в НБУ рассказали, чего ожидать украинцам

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что благодаря новому урожаю инфляция в июле замедлилась до 14,1% г/г и остается близкой к этому уровню в августе. Пищевые продукты дорожают медленнее, что стало главным фактором снижения общего темпа роста цен.

Видео дня

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Главной причиной стало поступление на рынок нового урожая, что привело к снижению темпов роста цен на продукты питания.

В июле 2025 года инфляция в Украине составила 14,1% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был выше. По предварительным оценкам НБУ, в августе тенденция сохранилась, и годовая инфляция колебалась около 14%. Официальные данные Госстата должны быть обнародованы 9 сентября.

Регулятор подчеркивает, что нынешнее снижение инфляционного давления связано прежде всего с расширением предложения сельскохозяйственной продукции. По данным НБУ, в июле наблюдалось заметное замедление роста стоимости продуктов питания.

сырые продукты подорожали на 28% г/г;

подорожали на 28% г/г; обработанные продукты – на 18% г/г.

Благодаря новому урожаю медленнее росли цены на овощи, муку и крупы, это позволило несколько снизить общее инфляционное давление в продовольственной группе. В то же время некоторые товары дорожали быстрее:

мясо – из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных;

– из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных; фрукты (яблоки, косточковые и ягоды) – из-за ограниченного предложения после весенних заморозков.

По оценкам НБУ, эта тенденция сохранится и в дальнейшем, ведь сезонный фактор урожая продолжает действовать. В июле административная инфляция выросла до 11% г/г. Наибольший вклад внесло подорожание табачных изделий, особенно импортируемых, что связано с ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды.

По оценкам НБУ, в августе эта динамика также продолжалась. В то же время, на рынке топлива ситуация была другой, в июле цены на топливо выросли на 6,7% г/г, однако в августе темпы подорожания замедлились.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в течение года цены на хлеб могут вырасти до 25% и стоить больше из-за подорожания пшеницы до 5 800-6 300 грн за тонну. Основные причины – меньший урожай, рост расходов на логистику, топливо и удобрения, а также влияние мировых рынков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!