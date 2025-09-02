Цены на хлеб в Украине могут значительно вырасти: какие причины и сколько будет стоить

В Украине в течение года цены на хлеб могут вырасти до 25% и стоить дороже из-за подорожания пшеницы до 5 800-6 300 грн за тонну. Основные причины – меньший урожай, рост расходов на логистику, топливо и удобрения, а также влияние мировых рынков.

Об этом рассказал экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич в комментарии СМИ. По его словам, урожай зерновых в этом году составит 52–54 млн тонн, тогда как в предыдущем году показатели были выше.

Несмотря на уменьшение объемов, эксперт подчеркнул, что дефицита зерна в стране не предвидится. Уменьшение урожайности объясняется рядом факторов:

неблагоприятными погодными условиями;

войной и рисками для фермеров на прифронтовых территориях;

ростом расходов на логистику, топливо и удобрения.

Эти факторы комплексно влияют как на внутренний рынок зерновых, так и на экспортные цены. По словам Томича, стоимость пшеницы в этом сезоне будет колебаться в пределах 5 800-6 300 грн за тонну.

Отмечается, что это и станет базовым фактором подорожания хлеба в Украине. Также ожидаются такие цены на другие зерновые культуры осенью 2025 года:

подсолнечник – 14 500–15 500 грн/т;

соя – до 15 000 грн/т;

ячмень – 4 800-5 200 грн/т;

кукуруза – 5 200-5 800 грн/т.

Томич отмечает, что судьба украинского зерна на рынке будет зависеть от трех главных факторов. А именно:

логистика: если экспорт через Черное море будет оставаться безопасным и стабильным, дефицита зерна не будет;

мировые урожаи: США и Бразилия ожидают рекордные объемы кукурузы, что давит на мировые цены;

США и Бразилия ожидают рекордные объемы кукурузы, что давит на мировые цены; расходы фермеров: рост цен на удобрения, топливо и рабочую силу будет непосредственно влиять на конечную стоимость зерна и продуктов.

До конца 2025 года стоимость хлебобулочных изделий может вырасти еще на 15-20%, прогнозирует руководитель компании "КиевХлеб" Юрий Дученко. По его словам, большинство производителей сейчас работают почти без прибыли, а часть предприятий уже терпит убытки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала осени в Украине значительно выросли цены на свинину и говядину. В частности, лопатка стоит более 220-240 грн, а задняя часть говядины уже 360 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что удешевления мяса в ближайшее время не будет.

