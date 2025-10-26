Цены на популярный овощ в Украине резко выросли: почему и сколько теперь стоит

Из-за ограниченного предложения тепличных помидоров украинские комбинаты поднимают цены уже третью неделю подряд. Средняя стоимость килограмма томатов достигла 80-90 грн, а в супермаркетах превысила 100 грн, и производители не исключают дальнейшего роста.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Причиной подорожания является ограниченное предложение со стороны местных производителей, которые из-за сезонных факторов уменьшили объемы поставок.

По данным аналитиков, сейчас украинские тепличные комбинаты реализуют томаты по 80-90 грн за килограмм, это в среднем на 14% дороже, чем неделю назад. Таким образом, подорожание продолжается уже третью неделю подряд, и на горизонте нет признаков стабилизации. Согласно мониторингу рынка, в супермаркетах цены еще выше, в частности:

в Novus килограмм помидоров стоит 109 грн;

в Сильпо – 111 грн;

в АТБ – 104,89 грн.

То есть даже в самых демократичных торговых сетях цена подбирается к психологической отметке в 100 грн. Основной причиной подорожания эксперты называют ограниченное предложение. С наступлением холодов большинство тепличных хозяйств либо уже завершили реализацию урожая текущего оборота, либо работают с минимальными объемами.

В стационарных теплицах созревание культур существенно замедлилось из-за похолодания, тогда как в парниковых теплицах поставки вообще прекратились. То есть рынок оказался в ситуации, когда спрос остается стабильным, а предложение резко уменьшилось.

Еще одним фактором стало отсутствие альтернативы в виде импорта. Украинские трейдеры пока не могут в полной мере компенсировать дефицит местной продукции иностранными поставками, в частности из-за логистических трудностей и роста закупочных цен в странах-поставщиках.

По подсчетам EastFruit, нынешняя стоимость тепличных помидоров на 22% выше, чем в конце октября 2024 года. И, по словам производителей, это еще не предел. Если текущие темпы сбыта сохранятся, цены на томаты из местных теплиц могут вырасти еще больше. Предприятия не скрывают намерений и в дальнейшем повышать отпускную стоимость, аргументируя это нехваткой товара на рынке и ростом себестоимости производства.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к подорожанию будет держаться как минимум до начала новых импортных поставок. Если же погодные условия будут оставаться неблагоприятными, а внутренние тепличные хозяйства не начнут новый цикл выращивания раньше, украинцам придется платить за томаты еще дороже, чем сейчас.

