Цены на популярный овощ резко поменялись: сколько стоит

В Украине стремительно растут цены на помидоры. Продукция уже поступает в продажу по оптовым ценам в диапазоне 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Ценовой тренд установился еще на предыдущей неделе. Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным снижением предложения продукции на рынке ввиду сезонного фактора на фоне достаточно высокого спроса на тепличные овощи.

Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов на сегодняшний день довольно малообъемные и нестабильные. Так, в большинстве стационарных тепличных комбинатах созревание овощей сильно замедлилось из-за похолодания в Украине, а поставки данной продукции из парниковых теплиц прекратились и вовсе.

Более того, компенсировать нехватку предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции продавцам пока не удается.

Как результат, на данный момент тепличные комбинаты Украины уже ведут реализацию помидоров в среднем на 16% дороже, чем во второй половине октября 2024 года. Однако, при этом, ключевые игроки рынка отмечают, что удорожание местной продукции уже начало провоцировать рост поставок с внешнего рынка.

Текущие цены (средние и по магазинам) на помидоры, данные Минфина:

Помидоры красные (1 кг)

Novus – 84,99 грн

Megamarket – 86,90 грн

Auchan – 89,90 грн

средняя цена: 87,26 грн

Помидоры розовые (1 кг)

Novus – 129,00 грн

Metro – 99,90 грн

средняя цена: 114,45 грн

Помидоры сливка (1 кг)

Metro – 103,90 грн

Megamarket – 99,90 грн

Auchan – 84,30 грн

.средняя цена: 96,03 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на хлеб и хлебопродукты в Украине выросли на 13-17% по сравнению с прошлым годом и до конца 2025 года могут повыситься еще на 5-10%. Основные причины – дороже мука, энергоносители, логистика и более низкое качество урожая пшеницы и ржи в этом году.

