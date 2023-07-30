Цены на популярные овощи в Украине значительно снизились: как изменилась стоимость

В Украине снизились цены на популярные овощи. В частности, подешевели картофель, капуста и морковь.

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Например, молодой картофель подешевел с 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Цена на молодую капусту снизилась с 48,64 грн/кг до 16,34 грн/кг. Белокочанная капуста подешевела с 53,16 грн/кг до 17,50 грн/кг.

Средняя стоимость моркови снизилась с 69,34 грн/кг до 30,27 грн/кг. Молодая морковь подешевела с 57,39 грн/кг до 26,90 грн/кг.

Ранее сообщалось, что украинские супермаркеты снизили цены на растительное масло. К примеру, бутылка на 850 мл "Щедрый Дар рафинированная" стоит, по состоянию на 28 июля, 56,7 грн. Более чем на 4 грн ниже среднемесячной цены июня в 60,81 грн.

В отдельных сетях это масло продают по (бутылка на 850 мл):

Novus – 55,99 грн;

Auchan – 54,3 грн;

Metro – 63,9 грн;

Varus – 52,6 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сезон арбузов в Украине еще не в разгаре, но ягоду уже активно продают – в среднем по 30-35 грн/кг. И, как всегда в начале сезона, есть серьезный риск встретить продукцию с опасными нитратами. Чтобы этого не произошло, эксперты советуют ни в коем случае не покупать арбузы "на обочине" и других нелегальных точках продаж.

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