Магазины установили новые цены: как в Украине пересчитали стоимость важного продукта
Украинские супермаркеты снизили цены на подсолнечное масло. К примеру, бутылка на 850 мл "Щедрый Дар рафинированное" стоит, по состоянию на 28 июля, 56,7 грн. Что более, чем на 4 грн ниже среднемесячной цены июня в 60,81 грн.
Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях это масло продают по (бутылка на 850 мл):
- Novus – 55,99 грн;
- Auchan – 54,3 грн;
- Metro – 63,9 грн;
- Varus – 52,6 грн.
Подешевела и "Олейна рафинированное" – почти на 1 грн, с 57,83 грн до 57,03 грн. Цены в магазинах (бутылка на 850 мл):
- Auchan – 60,4 грн;
- Novus – 46,99 грн;
- Metro – 63,7 грн.
Производство рекордно сократилось
Тем временем, как сообщили в "АПК-Информ", в июне в Украине был переработан минимальный объем подсолнечника с начала сезона-2022/23. Так:
- по предварительным данным, его было переработано 888 тыс. тонн;
- что на 21% уступает майскому показателю.
"В июне участники рынка сообщали о приостановлении частью заводов переработки подсолнечника на фоне снижения цен спроса на подсолнечное масло в апреле-мае", – говорится в сообщении.
При этом, подчеркивается, снижение объемов переработки может продолжиться. Ведь "некоторые переработчики планируют в июле-августе переключиться на переработку семян рапса".
Как сообщал OBOZREVATEL, снизились цены на подсолнечное масло и в годовом разрезе. Так, с июня-2022по июнь 2023-го оно подешевело на 4,8%.
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