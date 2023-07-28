Магазины установили новые цены: как в Украине пересчитали стоимость важного продукта

Украинские супермаркеты снизили цены на подсолнечное масло. К примеру, бутылка на 850 мл "Щедрый Дар рафинированное" стоит, по состоянию на 28 июля, 56,7 грн. Что более, чем на 4 грн ниже среднемесячной цены июня в 60,81 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях это масло продают по (бутылка на 850 мл):

Novus – 55,99 грн;

Auchan – 54,3 грн;

Metro – 63,9 грн;

Varus – 52,6 грн.

Подешевела и "Олейна рафинированное" – почти на 1 грн, с 57,83 грн до 57,03 грн. Цены в магазинах (бутылка на 850 мл):

Auchan – 60,4 грн;

Novus – 46,99 грн;

Metro – 63,7 грн.

Производство рекордно сократилось

Тем временем, как сообщили в "АПК-Информ", в июне в Украине был переработан минимальный объем подсолнечника с начала сезона-2022/23. Так:

по предварительным данным, его было переработано 888 тыс. тонн;

что на 21% уступает майскому показателю.

"В июне участники рынка сообщали о приостановлении частью заводов переработки подсолнечника на фоне снижения цен спроса на подсолнечное масло в апреле-мае", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, снижение объемов переработки может продолжиться. Ведь "некоторые переработчики планируют в июле-августе переключиться на переработку семян рапса".

Как сообщал OBOZREVATEL, снизились цены на подсолнечное масло и в годовом разрезе. Так, с июня-2022по июнь 2023-го оно подешевело на 4,8%.

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