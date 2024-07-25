Цены на популярную летнюю ягоду в Украине стремительно выросли: сколько стоит в супермаркете

Цены на арбузы в Украине выросли на 23% из-за сокращения предложения, вызванного засухой и высокой температурой, и в настоящее время оптовая стоимость составляет 7-15 грн/кг. В то время как в магазинах цена на арбузы составляет 15-20 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что это повышение временное, и цены снизятся после возобновления уборочных работ и увеличения предложения на рынке.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной удорожания является сокращение предложения арбузов из местных хозяйств.

Из-за высокой температуры воздуха и засухи, продолжающихся уже несколько недель в большинстве регионов страны, значительная часть урожая погибла на полях. Это привело к уменьшению количества качественных арбузов на рынке, что, в свою очередь, повлекло за собой повышение цен.

Однако аналитики рынка считают такую ситуацию временным явлением. Как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке увеличится, что приведет к стремительному снижению цен. Более того, из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях заметно ухудшилось, а значит существенно увеличится процент некондиционной продукции, которую фермеры будут стремиться реализовать как можно быстрее.

Предложение бахчевых на внутреннем рынке может также увеличиться вследствие того, что некоторые хозяйства в центральных и западных областях только начинают массовый сбор арбузов. Это будет дополнительно способствовать снижению цен на рынке в ближайшем будущем.

Интересно, что, несмотря на подорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года. Это свидетельствует о значительном снижении цен на арбузы по сравнению с прошлым годом, несмотря на временное повышение цен из-за нынешних погодных условий.

Цены на арбузы в магазинах

Супермаркеты же по мониторингу OBOZ.UA продают арбузы по 16,9-18,9 грн/кг. В частности:

МегаМаркет – 18,49 грн/кг;

Сельпо – 18 грн/кг;

АТБ – 18,95 грн/кг;

Varus – 16,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жара летом 2024 года негативно влияет на продуктивность коров и обеспечение их кормами, что приводит к росту цен на молоко. По прогнозам, до 1 августа закупочная цена молока экстра сорта может повыситься на 5,7%, высшего сорта – на 0,6 грн, первого сорта – на 25 копеек за килограмм.

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