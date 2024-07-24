В Украине стремительно подорожает популярный продукт: какую стоимость ждать

Зной летом 2024 года негативно влияет на продуктивность коров и обеспечение их кормами, что приводит к росту цен на молоко. По прогнозам, до 1 августа закупочная цена молока экстра сорта может повыситься на 5,7%, высшего сорта – на 0,6 грн, первого сорта – на 25 копеек за килограмм.

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Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра Институт аграрной экономики Иван Свиноус в комментарии СМИ. Он отмечает, что жара приводит к сокращению предложения на рынке молока, поскольку коровы меньше производят молока, а обеспечение их кормами становится более сложным.

Это оказывает непосредственное влияние на стоимость молока. "В условиях неустойчивого обеспечения электроэнергией большинство сельскохозяйственных предприятий используют дизельные электрогенераторы, что приводит к удорожанию стоимости молока ", - отметил Иван Свиноус.

Использование альтернативных источников энергии, таких как дизельные электрогенераторы значительно увеличивает затраты на производство молока. Несмотря на эти сложности, спрос на молокосырье со стороны перерабатывающих предприятий остается стабильным, что еще больше повышает цены на молоко. Ученый отметил, что совокупность этих факторов приводит к росту закупочных цен на молоко, поступающему на переработку от хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики.

"На 1 августа закупочная цена молока экстра сорта может повыситься на 5,7% и составить 14,70 гривен за килограмм. до 13,60 гривен за килограмм без учета НДС, что на 25 копеек больше по сравнению с соответствующим показателем уровня закупочных цен по состоянию на 18 июля 2024 года, - прогнозируют ученые Института аграрной экономики.

Аномальная жара влияет не только на продуктивность коров, но и на качество кормов, что дополнительно усложняет ситуацию в молочной отрасли. В условиях неустойчивого обеспечения электроэнергией и использования дизельных электрогенераторов стоимость производства молока значительно возрастает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дорожают тепличные огурцы. В конце текущей недели производители отпускали товар за 25-50 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлого периода (8-12 июля). Соответственно, в скором времени можно ожидать роста стоимости этого популярного овоща и в супермаркетах с магазинами.

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