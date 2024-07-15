В Украине значительно подешевело популярное мясо: какие причины и сколько стоит

В июне 2024 года средняя цена закупки мяса в Украине снизилась на 10,1% до 53,2 грн/кг, что связано с более жесткими графиками отключения электроэнергии и более активной мобилизацией. Средняя розничная цена охлажденной свинины также снизилась на 1% до 191,9 грн/кг, но изменения цен на разные части мяса были неравномерными.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины". "Средняя цена закупки в июне составила 53,2 грн/кг по НДС (44,34 грн/кг без НДС) или 1,3 долл. США (1,1 долл. США/кг без НДС соответственно) в валютном эквиваленте. Это на 10,1% или на 6 грн/кг по НДС ниже, чем в мае ", – говорится в сообщении.

Причины снижения цен

Снижение цен на свинину связано с несколькими факторами. Среди них:

более жесткие графики отключения электроэнергии : это повлияло на производственные процессы и расходы предприятий;

: это повлияло на производственные процессы и расходы предприятий; более активная мобилизация : внесла изменения в работу предприятий и уменьшила поток потребителей.

По данным АСУ, в июне 2024 года объемы импорта свинины составили 195 тонн, а средняя таможенная стоимость ввезенного килограмма составила 2,27 долларов, что на 0,3 долл./кг меньше, чем в мае. В то же время экспорт свинины в июне был в 1,5 раза больше и составил почти 296 тонн совокупной стоимостью около 700 тыс. долларов.

Розничные цены на свинину

В июне средняя розничная цена за килограмм охлажденной свинины составила 191,9 грн/кг, что почти на 1% (1,8 грн/кг) меньше майского уровня. Однако не все мясные части снизились в цене:

лопатка и тазобедренная часть : подешевели больше всего – на 2,3% и 2,8% соответственно;

: подешевели больше всего – на 2,3% и 2,8% соответственно; премиальная вырезка и корейка : изменения цен были минимальными, скорректировавшись на 0,3% или в пределах 1 грн/кг;

: изменения цен были минимальными, скорректировавшись на 0,3% или в пределах 1 грн/кг; свиной ошейок : напротив, подорожал на 1,6%.

Влияние других факторов на цены

Снижение закупочных цен на свинину также было синхронизировано с динамикой цен на другие виды мяса. Цены на курятину снизились на 0,8%, в то время как говядина подорожала на 5%.

Помимо снижения закупочных цен на цены на прилавку влияют и дополнительные расходы, связанные с адаптацией торговых точек к отключению электроснабжения. Поставщики отмечают, что не все заведения розничной торговли смогли быстро приспособиться к форс-мажорным обстоятельствам. В конце июня большинство игроков рынка мяса адаптировались к новым реалиям и организовали свою работу соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно дешевеет картофель нового урожая. Оптовые цены у производителей уже достигли 11-16 грн/кг. Супермаркеты продают молодой картофель в среднем по 16,9 грн/кг. Это почти в шесть раз дешевле, чем было в начале сезона – первый картофель урожая 2024 года продавался в среднем по 100 грн/кг.

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