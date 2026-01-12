Цены на овощи в Украине резко выросли после Нового года: почему и сколько теперь стоят

После Нового года в Украине резко выросли цены на перец, капусту и репчатый лук, тогда как картофель, свекла и морковь остались на прежнем уровне. В то же время на рынке фруктов яблоки и груши подешевели, а виноград и мандарины заметно прибавили в цене.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Больше всего после Нового года прибавил в цене сладкий перец. Если в декабре его продавали в пределах 100-120 грн за килограмм, то сейчас оптовые цены колеблются уже от 140 до 190 грн/кг.

Похожая ситуация и с острым перцем, его стоимость выросла с 70-180 грн до 100-200 грн за килограмм. Аналитики объясняют такую динамику сокращением предложения и стабильно высоким спросом в зимний период, когда перец почти полностью зависит от импорта или тепличного производства.

Помидоры после праздников также несколько подорожали, однако не так резко. Если в декабре цены составляли 70-100 грн/кг, то в начале января нижняя граница поднялась до 80 грн, тогда как верхняя осталась на уровне 100 грн/кг.

В то же время огурцы стали одной из немногих позиций, которые немного подешевели. Их стоимость снизилась со 130-150 грн до 125-140 грн за килограмм, что связывают с увеличением предложения тепличной продукции.

Наиболее заметный рост в процентном измерении зафиксирован на репчатый лук. Его цена выросла с 4-9 грн до 7-9 грн/кг. Белокочанная капуста также подорожала – с 6-10 грн до 8-10 грн за килограмм. Подорожали и другие виды капусты:

брокколи с 70-90 до 110-170 грн/кг;

цветная капуста с 25-35 до 35-45 грн/кг;

пекинская капуста с 16-20 до 20-25 грн/кг.

Единственным исключением стала синяя капуста, которая подешевела и сейчас продается по 20-25 грн/кг против 20-30 грн/кг в декабре. Снижение цены объясняют ростом предложения на рынке.

Цены на основные овощи борщевого набора остались стабильными. Стоимость свеклы, моркови и картофеля практически не изменилась. В частности, картофель, как и в конце 2025 года, стоит 9-12 грн за килограмм, что пока сдерживает общий рост стоимости традиционных блюд. На фруктовом рынке в январе наблюдается разнонаправленная динамика. Дешевле стали:

яблоки с 20-40 до 17-35 грн/кг;

груши с 25-65 до 25-55 грн/кг.

Зато подорожали виноград с 60-80 до 70-130 грн/кг и мандарины с 65-100 до 75-185 грн/кг. Также снизились цены на авокадо, тогда как диапазон цен на гранаты расширился, а на апельсины наоборот, сузился.

Эксперты отмечают, что рост цен на овощи в начале года связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, сокращается предложение продукции низкого качества, что автоматически подтягивает среднюю цену. Во-вторых, послепраздничный спрос остается высоким, особенно на импортные и тепличные овощи. Отдельные позиции, такие как редис и зелень, также продолжают дорожать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие месяцы цены на яблоки, которые традиционно являются самым доступным для украинцев фруктом, могут заметно вырасти. Эксперты оценивают, что их стоимость может увеличиться до 25%.

