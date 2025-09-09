Цены на огурцы в Украине резко переписали: какие причины и сколько теперь стоят

В Украине цены на тепличные огурцы просели на 16%, а средняя стоимость стала на 27% ниже, чем в прошлом году. Сейчас на оптовом рынке огурцы стоят 19-40 грн/кг, тогда как в супермаркетах их цена колеблется от 28 до 41 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, нынешняя ситуация является достаточно нетипичной для этого периода года, поскольку обычно в сентябре производители пытаются удержать стабильные отпускные цены.

Эксперты отмечают, что ключевой причиной падения стоимости стала резкая активизация предложения на внутреннем рынке. Среди других факторов:

рост объемов производства: в тепличных хозяйствах Украины продолжается сбор второго оборота огурцов, что закономерно увеличивает объемы поступления продукции на рынок;

в тепличных хозяйствах Украины продолжается сбор второго оборота огурцов, что закономерно увеличивает объемы поступления продукции на рынок; благоприятные погодные условия: сентябрьское тепло способствовало высоким урожаям, и тепличные комбинаты получили дополнительные объемы овощей;

сентябрьское тепло способствовало высоким урожаям, и тепличные комбинаты получили дополнительные объемы овощей; снижение конкуренции со стороны открытого грунта: несмотря на сезонное сокращение поставок с полей, продукции в теплицах оказалось достаточно, чтобы повлиять на цены.

В конце первой недели сентября цены на тепличные огурцы снизились в среднем на 16% и составили 20-40 грн/кг. Это значительное падение, которое существенно почувствовали производители. При этом спрос оставался достаточно сдержанным: покупатели не спешили наращивать закупки, ожидая дальнейших колебаний рынка.

Аналитики напоминают, что нынешний уровень цен уже на 27% ниже, чем в сентябре 2023 года. Это свидетельствует о наличии долговременной тенденции к удешевлению продукции в этом сегменте.

Участники рынка не исключают возможных изменений уже в ближайшее время. С одной стороны, большие объемы производства могут давить на цены еще сильнее. С другой если потребительский спрос оживится или сократятся объемы нового урожая, то ситуация может частично стабилизироваться.

Цены на огурцы в супермаркетах

Подешевели огурцы и в супермаркетах. В общем, крупные сети выставили стоимость овоща на уровне 24,9-49,9 грн/кг. В частности:

Сильпо – 29,9 грн/кг;

Varus – 41 грн/кг;

АТБ – 38,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев уже неоднократно предупреждали о возможном подорожании хлеба. Впрочем, такая тенденция может быть связана не с низкими показателями урожая, а из-за роста сопутствующих расходов – зарплат, инфляции, а также цен на энергоносители и логистику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!